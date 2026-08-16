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Marmaris'te çıkan orman yangınında 2. gün! Müdahale devam ediliyor

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AA Giriş Tarihi:

Marmaris'te çıkan orman yangınında 2. gün! Müdahale devam ediliyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına ikinci günde müdahale devam ediyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için büyük çaba harcıyor.

#1
Foto - Marmaris'te çıkan orman yangınında 2. gün! Müdahale devam ediliyor

Yalancıboğaz mevkisinde sahil kesiminde karadan ulaşımın olmadığı bir noktada dün başlayan ve ardından geniş bir alana yayılan yangına, gece boyunca karadan ve gece görüşlü helikopterlerle havadan müdahale edildi.

#2
Foto - Marmaris'te çıkan orman yangınında 2. gün! Müdahale devam ediliyor

Günün ilk ışıklarıyla diğer hava araçları da söndürme çalışmalarına katıldı.

#3
Foto - Marmaris'te çıkan orman yangınında 2. gün! Müdahale devam ediliyor

Yangına 217 personel, 7 uçak, 16 helikopterle müdahale ediliyor. Kara yolu ulaşımı olmaması nedeniyle bölgeye Aksaz Deniz Üs Komutanlığından da çıkarma gemileri ile arazözler ve iş makineleri taşındı.

#4
Foto - Marmaris'te çıkan orman yangınında 2. gün! Müdahale devam ediliyor

Sahil güvenlik botları da yangın alanına intikal ederek büyük su topu atan gemilerle yangına müdahale ediyor.

#5
Foto - Marmaris'te çıkan orman yangınında 2. gün! Müdahale devam ediliyor

Ekipler yangını kontrol altına almak için çaba gösteriyor.

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