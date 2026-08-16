Hayatını kolaylaştırmak için her şeyi yapıyor: Beyin felçli oğluna 26 yıldır özenle bakıyor

“ÖRNEK OLABİLDİYSEM BAŞKA BİR ŞEY İSTEMEM” Yıllar boyunca oğlunun yaşamını kolaylaştırmak için yaptığı düzeneklerin ve verdiği mücadelenin başkalarına da ilham olmasından mutluluk duyacağını belirten Sert, kendisi için en büyük karşılığın insanların bundan etkilenmesi olduğunu söyledi. “Gerçekten örnek olabildiysem başka bir şey istemem” diyen baba, para ya da maddi yardım peşinde olmadığını, oğluyla birlikte kendi hayatlarını sürdürebilmenin kendileri için yeterli olduğunu ifade etti.