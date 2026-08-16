Hayatını kolaylaştırmak için her şeyi yapıyor: Beyin felçli oğluna 26 yıldır özenle bakıyor
Konya'da 3 aylıkken beyin felci geçiren oğluna hayatı kolaylaştırmak isteyen Ramazan Sert, kendi geliştirdiği düzeneklerle oğluna bakıyor.
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Konya'da 3 aylıkken beyin felci geçiren oğluna hayatı kolaylaştırmak isteyen Ramazan Sert, kendi geliştirdiği düzeneklerle oğluna bakıyor.
Konya’da bir babanın evladına duyduğu sevgi, yıllar içinde yalnızca bakım vermekle sınırlı kalmadı. Ramazan Sert, doğduğu günden itibaren özel bakıma ihtiyaç duyan oğlu Muhammed’in büyümesiyle değişen ihtiyaçlarına çözüm bulmak için kendi imkanlarıyla düzenekler tasarladı, kimi zaman bir tahtayı tekerleklerle birleştirdi, kimi zaman ise oğlunun ayakta durabilmesine yardımcı olacak sistemleri yeniden yaptı. 1997 yılında dünyaya gelen Muhammed’in henüz 3 aylıkken başını tutamadığını fark eden Ramazan ve Hacer Sert çifti, yaklaşık 3 yıl boyunca hastane ve doktorlar arasında çözüm aradı. Yapılan değerlendirmelerin ardından Muhammed’e beyin felci tanısı konuldu.
“BOYU BENİMLE AYNI, KALDIRIP İNDİRMEK ÇOK ZOR” Oğlunun bakımının fiziksel açıdan da oldukça zor olduğunu belirten Ramazan Sert, eşiyle birlikte yıllardır birbirlerine destek olduklarını söyledi. Emekli olduktan sonra bakım sürecinin büyük bölümünde oğlunun yanında olduğunu belirten Sert, Muhammed’in boyunun kendisiyle aynı seviyeye gelmesinin işleri daha da zorlaştırdığını ifade etti. Oğlunun belinde platin bulunduğunu ve kasılmaları nedeniyle oturmakta zorlandığını anlatan Sert, güvenli şekilde sandalyesinde durabilmesi için vücudunun çeşitli bölgelerinden sabitlemek zorunda kaldıklarını söyledi.
“BAGAJI YATAK HALİNE GETİRDİM” Muhammed’in kasılmaları nedeniyle araç içerisinde dik pozisyonda duramadığını belirten baba, oğlunun ulaşımını sağlayabilmek için aracın bagajını da kendi imkanlarıyla düzenledi. Sert, “Arabaya bindirirken kapıdan bindiremiyoruz. Kastığı için dik oluyor. Bagajdan bindiriyorum. Bagaja yatak yaptım. Oradan sokuyoruz, oradan çıkarıyoruz” diyerek yıllar içerisinde hayatlarını kolaylaştırmak için geliştirdikleri yöntemleri anlattı.
“ÇOCUK DEVAMLI YATIYORDU, KENDİME BİR ÇÖZÜM BULDUM” Oğlunun uzun süre yalnızca yatarak vakit geçirdiğini belirten Sert, Muhammed’in dışarıyı görebilmesi ve ev içerisinde farklı bir pozisyonda bulunabilmesi için kendi imkanlarıyla tekerlekli bir koltuk hazırladı. Bir mobilyacıdan uygun ölçülerde tahta kestirdiğini ve altına dört tekerlek taktırdığını anlatan Sert, yaptığı düzeneği pencerenin yanına yerleştirdiğini söyledi. Bu sayede oğlunun pencereden dışarıyı izleyebildiğini belirten baba, küçük bir fikirle başlayan bu çalışmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını ifade etti.
YILLAR İÇİNDE DÜZENEĞİ DEĞİŞTİRDİ Ramazan Sert’in kendi imkanlarıyla geliştirdiği bir diğer düzenek ise oğlunun ayakta durabilmesine yardımcı olan sistem oldu. 2000’li yılların başında medikal ürün satan işletmelerde benzer bir düzenek gören Sert, yüksek maliyet nedeniyle satın alamayınca sistemi kendi imkanlarıyla yapmaya karar verdi. Muhammed büyüdükçe düzeneğin ölçülerini de değiştiren baba, yaklaşık 2-3 yılda bir sistemi yeniden yükselttiğini ve zaman içerisinde oğluna uygun hale getirdiğini söyledi. Sert, yıllar önce başlayan bu çabanın bugün kullandıkları düzeneğe dönüştüğünü belirterek, “Muhammed büyüdükçe ben de yükselttim. Her iki-üç senede yeniledim. En sonunda buraya geldi, burada kaldı” dedi.
“ALLAH’IN EMANETİ, GÜCÜM YETTİĞİ SÜRECE BAKACAĞIM” Oğluna bakmayı bir sorumluluktan öte, kendisine emanet edilmiş bir görev olarak gördüğünü belirten Sert, hayatının sonuna kadar Muhammed’in yanında olacağını söyledi. Sert, “Ben sonuna kadar, Allah’ım güç ve kuvvet verdiği sürece bakacağım. Çünkü Allah’ın emaneti bu çocuk. Bana vermiş bir emanet, bakmak zorundayım” ifadelerini kullandı. Baba Sert’in bu sözleri, yıllardır devam eden bakım mücadelesinin arkasındaki en büyük motivasyonun evladına duyduğu sevgi olduğunu ortaya koydu.
“ÖRNEK OLABİLDİYSEM BAŞKA BİR ŞEY İSTEMEM” Yıllar boyunca oğlunun yaşamını kolaylaştırmak için yaptığı düzeneklerin ve verdiği mücadelenin başkalarına da ilham olmasından mutluluk duyacağını belirten Sert, kendisi için en büyük karşılığın insanların bundan etkilenmesi olduğunu söyledi. “Gerçekten örnek olabildiysem başka bir şey istemem” diyen baba, para ya da maddi yardım peşinde olmadığını, oğluyla birlikte kendi hayatlarını sürdürebilmenin kendileri için yeterli olduğunu ifade etti.
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