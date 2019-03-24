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Alıcık ve Savaş, Aydın için birlikte yürüdü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, Cumhur İttifakı Nazilli Belediye Başkan adayı Haluk Alıcık ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, ‘yüreğini koy’ seçim yürüyüşlerinin 3.

24 Mart 2019 Pazar 02:39
Alıcık ve Savaş, Aydın için birlikte yürüdü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, Cumhur İttifakı Nazilli Belediye Başkan adayı Haluk Alıcık ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, ‘yüreğini koy’ seçim yürüyüşlerinin 3.’sünü yaklaşık 15 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdi.


‘Aydın için, Nazilli için yüreğini koy’ diyen adaylar Zeybeklerle ve davul zurna eşliğinde vatandaşların alkışları altında yaptıkları yürüyüşte giydikleri zeybek şapkalarıyla büyük alkış aldı.


Belediye Meydanı’ndan başlayan yürüyüşlere Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, 24. Dönem AK Parti Aydın Milletvekili Gültekin Kılınç, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Abak, MHP İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Birsen Karlıoğlu, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Ateş Akkaya, Haluk Alıcık’ın annesi Melek Alıcık ve kızı Begüm Alıcık katıldı.


Cumhur İttifakı Adayları Savaş ve Alıcık, yol kenarında karşılaştığı herkesle tek tek tokalaşırken, evlerinin balkonlarından kendisini destekleyen vatandaşları da selamladı.


Coşkulu tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe katılanlara teşekkür eden Alıcık, “Bugün, bu coşkulu kalabalıkla her birlikte yürümenin zevkini yaşadık. Nazilli bizim yaşam tarzımız. Nazilli bizim çocukluğumuzun geçtiği ve öleceğimiz yer. Böyle güzel bir şehirde hem Mustafa abi ile hem de sizlerle olmaktan onur ve gurur duydum. Cuma günü saat 21.00’de gerçekleştireceğimiz yürüyüşümüze tüm hemşerilerimizi davet ediyorum. Biz sizleri çok seviyoruz. İnşallah hep birlikte yürüyeceğiz” diye konuştu.


Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş da, “Nazilli bu akşam bir başka güzeldi. Nazilli coşku dolu, enerji dolu. Bu enerji tüm Aydın’ı da saracak. 31 Mart 2019 akşamı Nazilli, Aydın daha da güzel olacak. Bu yürüyüşümüz 2023’e kadar sürecek. Nazilli’nin güzel insanları, 31 Mart akşamı hem Nazilli’de hem Aydın’da destan yazacağız. Aydın hizmetle tanışacak” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 02:39
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