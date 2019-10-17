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Alıç sirkesinin faydaları nelerdir?

Ülkemizde hemen hemen her bölgede, kendiliğinden yetişen ve oldukça yararlı olan alıç meyvesinin sirkesi, diğer sirkeleri geride bırakıyor. Gerek lezzeti, gerek faydasıyla fazla etkiye sahip olan bu sirkenin yararlarını sizler için derledik. Peki ama alıç sirkesinin faydaları nelerdir? Alıç sirkesinin özellikleri nelerdir? Alıç sirkesi ne işe yarar? İşte detaylar...

17 Ekim 2019 Perşembe 14:36
Alıç sirkesinin faydaları nelerdir?

Ülkemizde hemen hemen her bölgede, kendiliğinden yetişen ve oldukça yararlı olan alıç meyvesinin sirkesi, diğer sirkeleri geride bırakıyor. Gerek lezzeti, gerek faydasıyla fazla etkiye sahip olan bu sirkenin yararlarını sizler için derledik. Peki ama alıç sirkesinin faydaları nelerdir? Alıç sirkesinin özellikleri nelerdir? Alıç sirkesi ne işe yarar? İşte detaylar...

Kırmızı, sarı ya da turuncu renklerde olan alıç meyvesi, ülkemizde birçok alanda kendiliğinden yetişmektedir. Bol lif kaynağına sahip olan bu meyvenin tüketimi, sindirim sorunlarını çözerken, sirkesi de oldukça yararlıdır.

Alıç sirkesi; iç hastalıkların tedavisini destekler niteliktedir. Aynı zamanda tüm vücudu onaran, doğal bir ilaç gibidir. Birçok hastalığa şifa olan alıç meyvesi farklı bölgelerde, kuş yemişi, alış, kızılcık, kızlar yemişi ya da geyik dikeni gibi çeşitli isimlerle adlandırılır.

Alıç sirkesi nasıl yapılır? 

  • İçerdiği yüksek antioksidan sayesinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
  • Vücuda daha fazla oksijen girmesini destekler ve kan dolaşımını rahatlatır.
  • Böbrek kumunu döker ve idrar sökmeye yardım eder. Ayrıca kabızlık ve ishalin giderilmesinde de oldukça etkilidir.
  • Kan basıncını düzenlediği ve damarları rahatlattığı için tansiyon hastalığını ortadan kaldırmaya yardımcı olur.
  • Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi bağışıklık ve üst solunum yolları hastalıklarında önleyici bileşenlere sahiptir.
  • Sinir, stres, uykusuzluk ve depresif ruh hali gibi sorunları ortadan kaldırır.
  • Metabolizmanın daha hızlı çalışmasını destetklediği için zayıflamaya yardımcıdır.
  • Kalbi rahatlatır ve damar tıkanıklıklarını giderir.
  • Tahriş, kaşıntı, kızarıklık ve alerji gibi dermatolojik sorunların giderilmesini sağlar.
  • Kasları güçlendirir ve liflerin sağlamlığını artırır.
  • Kan yapıcı özelliği sayesinde kansızlığın tedavisinde de çok etkilidir.
  • Mide parazitlerini ortadan kaldırır ve yararlı bakterilerin üremesinde yardımcı olur.
  • Akciğerdeki ağrı ve baskıyı ortadan kaldırır, rahatlık sağlar.
  • Hücreleri besler ve yenilenmesinde yardımcı olur.
  • Antioksidanlar vücuttan uzaklaştırır. 
  • İdrar söktürücü özelliğe sahiptir.
  • Kötü kolesterolü düşürür.
  • Hafızayı güçlendirici etkisi vardır.
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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 14:36
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