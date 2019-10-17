Ülkemizde hemen hemen her bölgede, kendiliğinden yetişen ve oldukça yararlı olan alıç meyvesinin sirkesi, diğer sirkeleri geride bırakıyor. Gerek lezzeti, gerek faydasıyla fazla etkiye sahip olan bu sirkenin yararlarını sizler için derledik. Peki ama alıç sirkesinin faydaları nelerdir? Alıç sirkesinin özellikleri nelerdir? Alıç sirkesi ne işe yarar? İşte detaylar...

Kırmızı, sarı ya da turuncu renklerde olan alıç meyvesi, ülkemizde birçok alanda kendiliğinden yetişmektedir. Bol lif kaynağına sahip olan bu meyvenin tüketimi, sindirim sorunlarını çözerken, sirkesi de oldukça yararlıdır.

Alıç sirkesi; iç hastalıkların tedavisini destekler niteliktedir. Aynı zamanda tüm vücudu onaran, doğal bir ilaç gibidir. Birçok hastalığa şifa olan alıç meyvesi farklı bölgelerde, kuş yemişi, alış, kızılcık, kızlar yemişi ya da geyik dikeni gibi çeşitli isimlerle adlandırılır.

Alıç sirkesi nasıl yapılır?