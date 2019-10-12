Alıç sirkesi nasıl yapılır? Alıç sirkesi faydaları

Alıç meyvesinden hazırlanan alıç sirkesi sağlık açısından son derece kıymetlidir. Alıç sirkenizi evinizde kendiniz de yapabilirsiniz. İşte, “Alıç sirkesi nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…

Alıç sirkesinin faydaları nelerdir?

Alıç sirkesi iyi bir antioksidan kaynağıdır. Düzenli ve ölçülü kullanıldığında alıç sirkesi bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Uykusuzluk tedavisi için alıç sirkesi önemli bir kaynaktın.

Metabolizmanın hızlı çalışmasına yardım eden alıç sirkesi kilo vermenizi hızlandırır.

Alıç sirkesi kalp ve damar sağlığı için son derece faydalıdır.

Sakinleştirici özelliği bulunan alıç sirkesini stresli ve kaygılı anlarınızda tükettiğinizde bir hayli rahatladığınızı fark edeceksiniz.

Düzenli ve ölçülü kullanımında alıç sirkesi böbrek hastalıklarına karşı koruyucudur.

İçeriği nedeniyle alıç sirkesini diyabet tedavisi için gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

Mide ve hazımsızlık sorunlarınızın tedavisinde alıç sirkesini tercih edebilirsiniz.

Alıç sirkesi akne sorunu ile mücadelede önemli bir yardımcıdır.

Güçlü bir idrar söktürücü olan alıç sirkesi bu sayede idrar yolu enfeksiyonları yaşama riskini bir hayli azaltıyor.

Alıç sirkesi nasıl yapılır?

Malzemeler

1 kilo alıç

1 adet elma

1,5 tatlı kaşığı kaya tuzu

1 çay bardağı elma sirkesi

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 litre su

5 litrelik kavanoz ya da turşu bidonu

Öncelikle işe kullanacağınız kavanoz ya da bidonu sterilize ederek başlayın.

Kavanozun içerisine 5 litre su doldurun.

Alıçları güzelce yıkayıp, süzün.

Alıçları kavanozun içerisine alın.

Alıçların üzerine ise elma dilimlerini ekleyin.

Tuz, şeker ve sirkeyi de kavanoza ekleyip kapağı sıkıca kapatın.

Hazırladığınız sirkeyi sabah ve öğle saatleri arasında güneş ışığı alan yerde muhafaza edin. Akşam saatlerinde ise sirkenizi ışık almayan serin bir yerde tutun.

10 gün boyunca bu uygulamayı sürdürün.

10 günün sonunda alıçlar dibe çöktüğünde sirkeniz hazır olmuş demektir.

Hazır olan sirkeyi güzelce süzüp cam şişelere alın.

Sirkenizi serin ve kuru bir ortamda muhafaza edebilirsiniz.