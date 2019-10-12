0553 313 94 23

Alıç sirkesi nasıl yapılır? Alıç sirkesi faydaları

Alıç meyvesinden hazırlanan alıç sirkesi sağlık açısından son derece kıymetlidir. Alıç sirkenizi evinizde kendiniz de yapabilirsiniz. İşte, “Alıç sirkesi nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…

12 Ekim 2019 Cumartesi 00:50
Alıç sirkesi nasıl yapılır? Alıç sirkesi faydaları

Alıç meyvesinden hazırlanan alıç sirkesi sağlık açısından son derece kıymetlidir. Alıç sirkenizi evinizde kendiniz de yapabilirsiniz. İşte, “Alıç sirkesi nasıl yapılır?” sorusunun cevabı… 

Alıç sirkesinin faydaları nelerdir?

Alıç sirkesi iyi bir antioksidan kaynağıdır. Düzenli ve ölçülü kullanıldığında alıç sirkesi bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Uykusuzluk tedavisi için alıç sirkesi önemli bir kaynaktın.

Metabolizmanın hızlı çalışmasına yardım eden alıç sirkesi kilo vermenizi hızlandırır.

Alıç sirkesi kalp ve damar sağlığı için son derece faydalıdır.

Sakinleştirici özelliği bulunan alıç sirkesini stresli ve kaygılı anlarınızda tükettiğinizde bir hayli rahatladığınızı fark edeceksiniz.

Düzenli ve ölçülü kullanımında alıç sirkesi böbrek hastalıklarına karşı koruyucudur.

İçeriği nedeniyle alıç sirkesini diyabet tedavisi için gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

Mide ve hazımsızlık sorunlarınızın tedavisinde alıç sirkesini tercih edebilirsiniz.

Alıç sirkesi akne sorunu ile mücadelede önemli bir yardımcıdır.

Güçlü bir idrar söktürücü olan alıç sirkesi bu sayede idrar yolu enfeksiyonları yaşama riskini bir hayli azaltıyor.

 

Alıç sirkesi nasıl yapılır?

Malzemeler 

  • 1 kilo alıç
  • 1 adet elma
  • 1,5 tatlı kaşığı kaya tuzu
  • 1 çay bardağı elma sirkesi
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 2 litre su
  • 5 litrelik kavanoz ya da turşu bidonu

Öncelikle işe kullanacağınız kavanoz ya da bidonu sterilize ederek başlayın.

Kavanozun içerisine 5 litre su doldurun. 

Alıçları güzelce yıkayıp, süzün. 

Alıçları kavanozun içerisine alın. 

Alıçların üzerine ise elma dilimlerini ekleyin. 

Tuz, şeker ve sirkeyi de kavanoza ekleyip kapağı sıkıca kapatın. 

Hazırladığınız sirkeyi sabah ve öğle saatleri arasında güneş ışığı alan yerde muhafaza edin. Akşam saatlerinde ise sirkenizi ışık almayan serin bir yerde tutun.

10 gün boyunca bu uygulamayı sürdürün. 

10 günün sonunda alıçlar dibe çöktüğünde sirkeniz hazır olmuş demektir. 

Hazır olan sirkeyi güzelce süzüp cam şişelere alın. 

Sirkenizi serin ve kuru bir ortamda muhafaza edebilirsiniz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 00:50
  1. alıç sirkesi yapımı
  2. alıç sirkesini nasıl kullanacağız
  3. alıç sirkesi zayıflatır mı
  4. alıç sirkesi kalp damarlarını açar mı
  5. Alıç sirkesi nasıl yapılır?
  6. Alıç sirkesi faydaları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süryani Kadim Vakfı'ndan Barış Pınarı Harekatı'na destek
    1. Süryani Kadim Vakfı'ndan Barış Pınarı..
    2. Milli Savunma Bakanlığı yayınladı!..
    3. Alıç sirkesi nasıl yapılır? Alıç..
    4. Alıç nedir nerede yetişir faydaları..
    5. EURO 2020 Elemeleri Grup maçlarında..
    6. Türkiye'den ABD'ye yaptırım resti!
    7. Çavuşoğlu'ndan ABD'ye net mesaj:..
    8. İşte, gecenin sonuçları! EURO 2020..
    9. H Grubu puan durumu! Türkiye'nin puan..
    10. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet..
    11. Fransa Türkiye maçı ne zaman saat..
    12. Milli Takım 90'da güldü
    13. MSB'den "ABD askerleri vuruldu"..
    14. İzlanda Fransa maçı kaç kaç bitti?
    15. Ahmet Davutoğlu cephesi ile Fatih..
    16. Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 399..
    17. Macron'dan küstah operasyon..
    18. Avusturya Türkiye U21 maçı kaç kaç..
    19. ABD'li uzmanlardan çok konuşulacak..
    20. Bakanlık duyurdu! Çok sayıda terörist..
    21. Anadolu Efes Alba Berlin maçı kaç kaç..
    22. Öğretmenlerden Mehmetçiğe tam destek!
    23. İzmir Barosu'ndan şaşırtmayan çıkış:..
    24. Putin'den skandal Barış Pınarı..
    25. Buket Aydın sert çıktı: Saldırsanız da..
    26. Ordumuz vurdukça kara propagandaya..
    27. Terör örgütü PKK yandaşları Türklere..
    28. Ayak kokusu nasıl geçer? Ayak..
    29. Türkiye'ye çağrı yaptılar: 1000..
    30. Barzani YPG'ye destek için..
    Filistin'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!
    Filistin'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!
    Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
    Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
    Dikkat çeken "Barış Pınarı Harekatı" karikatürü!
    Dikkat çeken "Barış Pınarı Harekatı" karikatürü!
    Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne saldırı
    Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne saldırı
    'Patriotları çekeriz' demişlerdi! İspanya'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama
    'Patriotları çekeriz' demişlerdi! İspanya'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama

    Günün Karikatürü

    12 Ekim 2019
    Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama
    Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama
    İsveç, AB’den Türkiye’ye silah ambargosu uygulamasını isteyecek
    İsveç, AB’den Türkiye’ye silah ambargosu uygulamasını isteyecek