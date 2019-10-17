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Alıç sirkesi nasıl yapılır?

Şifa deposu olan sirke birçok meyve ile yapılıyor. Bir de alıç ile yapılan, şifasına ekstra yararlar ve lezzet katan bu sirkeyi denemelisiniz. Peki ama alıç sirkesi nasıl yapılır? Alıç sirkesinin malzemeleri nelerdir? İşte tam kıvamında alıç sirkesi tarifi...

17 Ekim 2019 Perşembe 09:57
Alıç sirkesi nasıl yapılır?

Şifa deposu olan sirke birçok meyve ile yapılıyor. Bir de alıç ile yapılan, şifasına ekstra yararlar ve lezzet katan bu sirkeyi denemelisiniz. Peki ama alıç sirkesi nasıl yapılır? Alıç sirkesinin malzemeleri nelerdir? İşte tam kıvamında alıç sirkesi tarifi...

Birçok derde deva olan sirkenin, alıç gibi bir meyve ile yapılması durumunda faydalarını daha fazla göreceksiniz. Yemeklerden önce-sonra içerek kilo dengelemesi için ya da vücudunuzu dinç tutabilmek, kışa yenik düşmemek için kullanabilirsiniz.

  • 1 kilo alıç
  • 3-4 litre su
  • 1 su bardağı doğal sirke
  • 2 yemek kaşığı bal
  • bir yemek kaşığı tuz

 - Eğer sirkeniz yok ve ilk kez sirke mayalıyorsanız; 1 çay bardağı nohut ve 2 yemek kaşığı balı karıştırarak da yapabilirsiniz. 

Öncelikle alıçları bol su ile yıkayıp durulayın. İçerisinde kurt barındırma ihtimaline karşı, bıçakla ikiye yararak kötü kısımlarını kesin.

Hepsini kontrol ettikten sonra cam kavanoz içerisine alıçları koyun. Üzerine suyu doldurup, sirke ve tuzu ilave edin.

Sonrasında cam şişemizin kapağını kapatmadan üzerine temiz bir tülbent koyup kenarına lastik geçirin. Bu şekilde gün ışığı görmeyecek karanlık bir ortamda, arada kontrol ederek, 15 -20 gün sirke olması için bekletin. 

Kıvamı ve rengi, size sirke olduğunun sinyallerini verecektir. Eğer alıçlar suyun dibine çöktü ve kokusu sirkeye benzediyse, süzüp yeni şişelere aktarıp muhafaza edebilirsiniz.

Şimdiden kolay gelsin...

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 09:57
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