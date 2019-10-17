Kış mevsiminin habercilerinden biri olan alıç meyvesi çarşıda, pazarda tezgahları süslemeye başladı. Alıcın hem meyvesi hem yaprağı hem de çiçekleri gerçek bir şifa kaynağıdır. İşte, merak ettiğiniz “Alıç neye yarar, alıç neye faydalıdır?” sorusunun cevabı…

Alıç yüzlerce yıldır şifa için tüketilen meyvelerden biridir. Alıcın meyvesi de yaprağı da tam bir şifa deposudur. Alıç faydalı özelliklerinden dolayı ilaç sanayinde de sıklıkla tercih edilen ürünler arasındadır.

Alıç neye yarar, alıç neye faydalıdır?

Alıç tam bir antioksidan deposudur. Bu nedenle alıç cilt sağlığından hücrelerin yenilenmesine kadar birçok konuda etkilidir.

Yapılan bilimsel çalışmalar alıcın kalp ve damar hastalıkları riskini bir hayli azalttığını kanıtlamıştır.

Alıç düzenli ve ölçüyü tüketildiğinde diyabete karşı koruyucudur.

Bilimsel çalışmalar alıç meyvesinin tansiyonu dengelediğini gözler önüne sermiştir.

Düzenli tüketiminde alıç kötü kolesterolü düşürür.

Lif yönünden zengin olan alıç sindirim sistemini düzenler.

Yapılan çalışmalar alıcın saç dökülmesini önlediğini ortaya koymuştur.

Alıç nasıl yenir?

Alıcı meyve olarak yıkayıp tüketebilirsiniz. Ayrıca bu leziz meyveyi kiraz-vişne gibi turtalarınızda kullanabilirsiniz. Alıçtan sirke, şerbet hatta reçel bile hazırlayabilirsiniz. Alıç çayı da son derece lezzetlidir. Elbette, doktorunuzun tavsiyesiyle alıç bulanan takviye ilaçlardan da kullanabilirsiniz.