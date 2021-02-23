Alıç nedir ve faydaları nelerdir? Alıç sirkesi nasıl yapılır?

Alıç, eski zamanlarda ilaç niyetine çokça kullanılmış bir besin olarak bilinir. Hatta, İbni Sina’nın şifa reçetelerine kadar girmiş olan bir besindir. Ormanlarda yetişir. İlkbaharda açan çiçekleri beyaz ve pembedir. Meyvelerinden reçel, marmelat ve macun yapılır. Alıç bitkisinin diğer bir adı ise yemişendir. Alıç, muşmulaya da benzetildiğinden kimi zaman ekşi muşmula olarak da isimlendirilmektedir. İşte alıç meyvesi hakkında merak ettiğiniz haberin detayları…

Alıç meyvesinin faydaları nelerdir?

Damar tıkanıklıklarının önüne geçen etkili bir meyvedir.

Mide bulantılarına ve kusmalara iyi gelir.

Hafıza güçlendirmeye yardımcı olur.

Kalp kaslarını güçlendirir. Kalp ritim bozukluklarını düzenler.

Özellikle kalp krizi geçirmiş olan kişiler bu meyveyi tüketirse kalbin güçlenmesini sağlar.

İdrar söktürücü özelliği vardır.

İçerdiği triterpen maddesinin yağ yakma özelliği vardır.

Bağışıklık sistemindeki serbest radikalleri temizleyerek hastalıklara karşı kalkan görevi görür.

Sinirsel sorunların azalmasına yardımcı olduğu için antidepresan olarak da kullanılmaktadır.

İshal sorununun giderilmesinde faydalıdır. Fakat fazla tüketilirse kabızlığa sebep olabilir.

Göğüs ağrısına, migrene ve baş ağrılarına iyi geldiği bilinmektedir.

Alıç sirkesi nasıl yapılır?

2 kilo gram alıç

5 litre su

1\5 yemek kaşığı kaya tuzu

1\5 çay bardağı üzüm ya da elma sirkesi

7 adet nohut

Alıç meyvelerini ayıkladıktan sonra sirkeyi yapacağınız kavanozlara koyun. 4 Litrelik kavanozlara doldurduğunuz alıçların üzerine 3 litrelik su ekleyin. Geriye kalan malzemeleri ekledikten sonra üzerini temiz bir bezle örtün. Güneş görmeyen yerlere kaldırın ve 20 gün kadar bekleyin. Alıçlar dibe çöktükten sonra süzüp başka bir kavanoza aktarın. Ancak bir uzmana danışmadan tüketmeyiniz.