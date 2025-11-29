Alibaba’dan yapay zekâlı gözlük atağı: Quark serisi çift bataryasıyla rakiplerini zorluyor

Çinli teknoloji devi Alibaba, yapay zeka (AI) destekli akıllı gözlük pazarına Quark AI S1 ve G1 serileriyle güçlü bir giriş yaptı. Şirketin yeni modelleri, özellikle tüm gün kullanım sunan değiştirilebilir çift batarya sistemiyle rakiplerinden belirgin şekilde ayrılıyor ve giyilebilir yapay zeka teknolojileri alanında iddialı bir alternatif sunuyor.

Serinin üst segment modeli olan Quark AI S1, şeffaf micro-OLED ekranlar, çoklu renk seçenekleri ve farklı lens türleri gibi özellikleriyle öne çıkıyor. Günlük kullanıma daha uygun bir tasarıma sahip olan G1 modeli ise daha erişilebilir bir fiyat seviyesinde konumlanıyor.

S1 modeli 3.799 yuan (yaklaşık 537 dolar), G1 ise 1.899 yuan (yaklaşık 268 dolar) başlangıç fiyatıyla Çin’de satışa sunuldu. Şirket, iki model arasındaki temel farkın ekran teknolojisi ve lens tipi olduğunu belirtiyor.

Her iki akıllı gözlük modeli de kemik iletimli mikrofonlar, dahili kamera ve kullanıcıya toplamda 24 saate kadar kullanım olanağı sağlayan değiştirilebilir batarya yapısına sahip. Gözlükler, Alibaba’nın kendi yapay zeka modeli olan Qwen tarafından destekleniyor.

Kullanıcılar, cihazları bağlı bir uygulama üzerinden dokunma veya sesli komutlarla kontrol edebiliyor. Gözlüklerdeki kamera, 3K video ve fotoğraf çekimine olanak tanırken, yapay zeka desteğiyle geliştirilmiş 4K çıktı alma yeteneği de sunuluyor.

Quark serisi, şirketin geniş ekosistemine entegre çalışacak şekilde tasarlandı. Kullanıcılar, Alipay ve Taobao gibi popüler hizmetlerle etkileşim kurabilirken, QQ Music ve NetEase Cloud Music gibi müzik platformlarına doğrudan bağlantı kurulabiliyor.

Gözlükler, anlık çeviri, fiyat tanıma, navigasyon desteği ve transkript çıkarma gibi günlük kullanımda pratik fayda sağlayan çeşitli özelliklerle geliyor. Alibaba, Quark serisini yalnızca Çin pazarıyla sınırlı tutmayacak; aktarılan bilgilere göre, uluslararası sürüm de 2026 yılında piyasaya sürülecek. Ancak uluslararası satışın yapılacağı ülkeler henüz açıklanmadı.