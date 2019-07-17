Aliağaspor FK’da Polat Çetin gitti, Ali Eren geldi

2019-2020 futbol sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)’nde mücadele edecek olan Aliağaspor FK’da Teknik Sorumlu Polat Çetin ile yollar sürpriz bir şekilde ayrıldı. Polat Çetin ile yolların ayrılmasından sonra harekete geçen Kamil Önal başkanlığındaki Aliağaspor FK’da, takımın başına Ali Eren Beşerler getirildi.

Sezona üçüncü 3. Lig parolası ile hazırlanan Aliağaspor FK’da, transferler arka arkaya gelirken, Teknik Sorumlu Polat Çetin yollar ayrıldı. Çetin ile yolların ayrılmasının ardından göreve 97-2003 yıllarında Beşiktaş’ta oynamış ve milli takım formasını da defalarca terletmiş olan Ali Eren Beşerler getirildi.

Aliağaspor’da yeni bir dönemin başladığını belirten Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal, "Aliağaspor FK ailesi olarak hem yönetimsel hem de teknik ekip anlamında bugün itibariyle yeni bir döneme başlıyoruz. Bugün çıktığımız yolda yolun sonunun şampiyonluk olacağından hiçbirimizin en ufak şüphesi yok. Bu ailenin bir parçası olmaktan ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız çok mutluyuz. Aliağaspor FK’yı Aliağa halkımızın da desteği ile hak ettiği yerlere getirmek için çalışacağız. Teknik ekibimizin başına geçen Ali Eren ve ekibi gerekli tüm çalışmaları yaparak Aliağamızı en iyi yerlere getireceklerdir. Kendisi ve ekibine başarılar dilerken yeni dönemin tüm Aliağaspor FK camiasına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Aliağa’da güzel bir ortamın ve başarı için her şeyin var olduğunu ifade eden Ali Eren Beşerler, "Başkanımızın daveti üzerine ben ve ekibim Aliağa’ya geldik. Aliağaspor FK için neler yapabileceğimizi konuştuğumuzda fikirlerimizin ve düşüncelerimizin aynı fikirde olduğunu gördük. Daha sonra Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile de güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Hep birlikte çalışarak Aliağaspor FK’yı yukarılara taşımak istiyoruz" şeklinde konuştu.