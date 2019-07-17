0553 313 94 23

Aliağaspor FK’da Polat Çetin gitti, Ali Eren geldi

2019-2020 futbol sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)’nde mücadele edecek olan Aliağaspor FK’da Teknik Sorumlu Polat Çetin ile yollar sürpriz bir şekilde ayrıldı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:22
Aliağaspor FK’da Polat Çetin gitti, Ali Eren geldi

2019-2020 futbol sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)’nde mücadele edecek olan Aliağaspor FK’da Teknik Sorumlu Polat Çetin ile yollar sürpriz bir şekilde ayrıldı. Polat Çetin ile yolların ayrılmasından sonra harekete geçen Kamil Önal başkanlığındaki Aliağaspor FK’da, takımın başına Ali Eren Beşerler getirildi.


Sezona üçüncü 3. Lig parolası ile hazırlanan Aliağaspor FK’da, transferler arka arkaya gelirken, Teknik Sorumlu Polat Çetin yollar ayrıldı. Çetin ile yolların ayrılmasının ardından göreve 97-2003 yıllarında Beşiktaş’ta oynamış ve milli takım formasını da defalarca terletmiş olan Ali Eren Beşerler getirildi.


Aliağaspor’da yeni bir dönemin başladığını belirten Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal, "Aliağaspor FK ailesi olarak hem yönetimsel hem de teknik ekip anlamında bugün itibariyle yeni bir döneme başlıyoruz. Bugün çıktığımız yolda yolun sonunun şampiyonluk olacağından hiçbirimizin en ufak şüphesi yok. Bu ailenin bir parçası olmaktan ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız çok mutluyuz. Aliağaspor FK’yı Aliağa halkımızın da desteği ile hak ettiği yerlere getirmek için çalışacağız. Teknik ekibimizin başına geçen Ali Eren ve ekibi gerekli tüm çalışmaları yaparak Aliağamızı en iyi yerlere getireceklerdir. Kendisi ve ekibine başarılar dilerken yeni dönemin tüm Aliağaspor FK camiasına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Aliağa’da güzel bir ortamın ve başarı için her şeyin var olduğunu ifade eden Ali Eren Beşerler, "Başkanımızın daveti üzerine ben ve ekibim Aliağa’ya geldik. Aliağaspor FK için neler yapabileceğimizi konuştuğumuzda fikirlerimizin ve düşüncelerimizin aynı fikirde olduğunu gördük. Daha sonra Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile de güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Hep birlikte çalışarak Aliağaspor FK’yı yukarılara taşımak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun’da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
    1. Samsun’da otomobiller çarpıştı: 4..
    2. İzmit Belediyesi ile UNİCEF ortak..
    3. Elektronik haberleşme sektöründe..
    4. Başkan Sürekli’den Soyer’in 100 gününe..
    5. "EmlakBank, yıl sonunda 8 milyar..
    6. Gebze’de zabıtadan tabela denetimi
    7. TAMBU’dan Dünya Emoji Günü’ne özel..
    8. 3 binde 1 gerçekleşen olay! Yeni doğan..
    9. Suudi Arabistan havalimanına drone..
    10. ‘’Eski Kurttan Çakallara Tüyolar’’..
    11. Ertuğrul Bey'in yeni dizisi belli oldu
    12. Ergene Belediyesi Ergeneli kadınlara..
    13. Salihlili karateciler Denizli’de..
    14. Stoklar adım adım eriyor fiyatlar..
    15. Atatürk Üniversitesinde 15 Temmuz..
    16. Diyetle ilgili bilinmeyen 15 yanlış
    17. Kocaeli’de vatandaşlar Çanakkale..
    18. Sarıgöl üzüm bağlarının yüzde 50’si..
    19. Silahlı saldırgan yakalandı
    20. "Türkiye'nin en büyük termal tesisini..
    21. Öldürülen terörist Kandil'in kara..
    22. Motosiklet hırsızları güvenlik..
    23. Milli triatlet Esra'dan kota stratejisi
    24. FETÖ üyesi 17 sanık hakkında iddianame..
    25. Afrika'ya kurban ve sağlık yardımı
    26. Ülker farkı
    27. Samsun'da dolandırıcılık operasyonu
    28. “10 günde 1200 öğrenciye, 3 dakikada..
    29. 3 çocuklu kadının eski kocası..
    30. Bursa’nın yıldızları Milli Takım..
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?