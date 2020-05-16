Aliağa’da asfalt seferberliği

Asfalt seferberliğine başlayan Aliağa Belediyesi, 13 günde birçok cadde ve sokağı asfalta kavuşturdu. Siteler Mahallesinde süren çalışmaların ardından Yeni Mahalle de asfalta kavuşacak.

Aliağa Belediyesi bir yandan korona virüse karşı dört bir koldan mücadeleyi sürdürürken altyapı ve yol yapım çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Aliağa Belediyesi 1 Mayıs’ta başladığı asfalt çalışmalarında 13 günde 21 bin metrekare asfalt serimi yaparak büyük bir hizmete imza attı. Son 15 günde yapılan asfalt çalışmalarıyla Aşağı Şakran girişi, Yeni Şakran Bölük mevkii, Yeni Kalabak yolu, Yalı Mahallesi 194/1 Sokak, Siteler Mahallesinde; Özlem Caddesi, 454 Sokak, 455 Sokak, 441 Sokak, 469 Sokak, 470 Sokak, 474 Sokak, 471 Sokak ve 469 Sokak asfalta kavuştu.

Sırada Yeni Mahalle var

Devam eden çalışmalar kapsamında Siteler Mahallesinde 499 Sokak, Emek Caddesi, 500 Sokak, İstasyon Caddesi, 502 Sokak ve 504 Sokak kısa sürede asfalta kavuşarak toz ve çamurdan kurtulacak. Siteler Mahallesinin ardından kısa süre içinde Yeni Mahalle’de cadde ve sokaklar asfalta kavuşarak modern bir görünüm kazanacak. Yolların yapıldığı cadde ve sokaklarda modern aydınlatma ve kaldırım çalışmaları da eşgüdümlü olarak yapılacak.

"Tam kapasite ile çalışıyoruz

Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürü Devrim Kaya, ekiplerin tam kapasiteyle belirlenen program kapsamında cadde ve sokakları asfalta kavuşturduğunu belirterek, “Başkanımız Serkan Acar’ın talimatları çerçevesinde yoğun bir çalışma programı sürdürüyoruz. 13 gün gibi kısa bir sürede 21 bin metrekareyi aşkın asfalt serimi yaptık. Yazın toza, kışın çamura son verip vatandaşlarımıza daha sağlıklı koşullarda yaşayacağı mahalle ve sokaklar kazandırmak istiyoruz. Şu anda Siteler Mahallesinde çalışıyoruz. Kısa sürede buradaki çalışmalarımızı bitirip Yeni Mahalle’ye geçeceğiz. Özveriyle çalışan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız esnasında vermiş olduğumuz geçici rahatsızlıktan dolayı da vatandaşlarımızdan özür diliyoruz” diye konuştu.