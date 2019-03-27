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Aliağa’da 50 bin adet çevre dostu bez çanta dağıtıldı

İzmir’de, daha yeşil ve daha temiz bir Aliağa için "Aliağa’mı Seviyorum" projesini başlatan Aliağa Belediyesi, proje kapsamında bugüne kadar vatandaşlarına ücretsiz olarak 50 bin adet çevre dostu yüzde yüz pamuktan üretilmiş bez çanta dağıttı.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:11
Aliağa’da 50 bin adet çevre dostu bez çanta dağıtıldı

İzmir’de, daha yeşil ve daha temiz bir Aliağa için "Aliağa’mı Seviyorum" projesini başlatan Aliağa Belediyesi, proje kapsamında bugüne kadar vatandaşlarına ücretsiz olarak 50 bin adet çevre dostu yüzde yüz pamuktan üretilmiş bez çanta dağıttı.


Doğada kaybolması binlerce yılı alan plastik poşet kullanımını sıfıra indirmeyi hedefleyen Aliağa Belediyesi, şubat ayında başlattığı bez çanta dağıtımlarına devam ediyor. Aliağa Belediyesi zabıta ekipleri tarafından pazar yerleri, market önleri ile Hilal Masa’dan dağıtılan çanta sayısı 50 bine ulaştı.


Vatandaşlar, Aliağa merkez kapalı pazar yeri, Yeni Mahalle Çarşamba Pazar Yeri, Yeni Şakran ve Helvacı’da kurulan pazar yerlerinin yanı sıra kentin farklı noktalarında bulunan market önlerinde yapılan dağıtımlara yoğun ilgi gösterdi. Naylon poşet yerine yüzde yüz pamuktan üretilmiş çevre dostu bez çanta kullanımı teşvik eden proje vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Çantaların ön yüzünde kalp figürü üzerine işlenmiş “Aliağa’mı Seviyorum” görseli de vatandaşlardan ayrı bir beğeni kazandı.


Bez çanta dağıtımlarına devam edeceklerini belirten Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Kürşat Bahadır Turan, çanta dağıtımında hedeflerinin 75 bin olduğunu söyledi. Vatandaşların ilgisinden de oldukça memnun olduklarını ifade eden Turan, "Çanta dağıtımlarımızı kentin farklı mahallelerinde kurulan pazarlarda ve market önlerinde kurduğumuz stantlarda gerçekleştiriliyoruz. Vatandaşlarımıza ilgilerinden ve çevreye duyarlı yaklaşımlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Dağıtımlarımıza önümüzdeki haftalarda merkez kapalı Pazar yerinde kuracağımız stantlarda devam edeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:11
  1. doğa

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