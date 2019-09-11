0553 313 94 23

Aliağa Ülkü Ocaklarından ‘Vatan Yahut Silistre’ oyunu

İzmir’in Aliağa ilçesinde Ülkü Ocakları tarafından "Vatan Yahut Silistre" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:52
Aliağa Ülkü Ocaklarından ‘Vatan Yahut Silistre’ oyunu

İzmir’in Aliağa ilçesinde Ülkü Ocakları tarafından "Vatan Yahut Silistre" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.


Tüpraş Halk Merkezinde sergilenen oyunu İzmir Ülkü Ocakları Bekir Sıtkı Hastürk, MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir, Aliağa Belediye Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, Türk Eğitim-sen Aliağa Temsilcisi Ragıp Cerrahoğlu, Aliağa Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Gencer, MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Yaşar ve vatandaşlar izledi.


Tiyatro oyunu öncesi konuşan İzmir Ülkü Ocakları Başkanı Bekir Sıtkı Hastürk, “Aliağa’mıza, böylesi bir kültürel faaliyet ile buluşturmuş olmaktan dolayı mutluyuz. Bu eserleri Ülkü Ocakları içerisinde izliyor olmak, izletici olmak bizim için gurur verici bir olay. İnşallah daha geniş kapsamlı daha büyük çalışmaya imza atmak hepimize nasip olur” dedi.


Aliağa Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Gencer ise Türk gençliğinin geleceklere daha iyi şekil verebilmesi için, milliyetçi ve ahlak penceresinden bakabilmesi için, hayatımızın zorluklarını bilerek en iyi şekilde gençleri yönlendirmek ve yetiştirmek amacıyla böylesi sanatsal etkinliklerinin devam edileceğini, başarılı güzel etkinliklerle Aliağa’ya faydalı olacaklarını söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:52
  1. sergi
  2. sanat
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'nin en büyük ara buluculuk merkezi açıldı
    1. Türkiye'nin en büyük ara buluculuk..
    2. İİT, Netanyahu'nun "ilhak"..
    3. "Teröre destek veren siyasi parti..
    4. Sahte MİT'çiye gözaltı
    5. Su ve gübre kullanmadan kıraç toprakta..
    6. Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a..
    7. Anne ve oğlunu öldüren zanlı yakalandı
    8. HDP'li belediye durdurdu, kayyım..
    9. Karamanlı çiftçiye lavantanın..
    10. İstanbul polisinden tarihi Sultanahmet..
    11. Mogan Gölü çevresinde kaçak yapı..
    12. Dudak uçuklatan rakam! iPhone 11..
    13. Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için..
    14. Yer işgallerine ceza yağdı
    15. Yeşilboğaz: "Kadın cinayetlerinin iyi..
    16. Mogan Gölü’nde kaçak yapılar yıkıldı
    17. Bursa'da üvey anne katiline müebbet..
    18. Gölbaşı Belediyesi’nden Aşure etkinliği
    19. Hong Konglu fuar devi Türk firmaları..
    20. Başkan Çiftçi, sanayi ziyaretlerini..
    21. Kadıoğlu: “Başka illere giden..
    22. Uluslararası İnsan Hakları Derneğinden..
    23. Amasya Ülkü Ocaklarından gençlere çağrı
    24. Gaziler onuruna ADD Başkanı Onur yemek..
    25. “Katılım bankalarının aktif büyüklüğü..
    26. Nefes borusuna yemek kaçan üç aylık..
    27. Kaçak kazılara jandarma baskını
    28. 7,5 milyon yıl önce filler ve..
    29. Otomobil bariyerlere çarptı,..
    30. Antalyalı atlet zirve yolunda
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim