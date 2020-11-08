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Spor Aliağa Petkimspor Başantrenörü Kemzura: "Defansif anlamda kendimizi geliştirmemiz lazım"
Spor

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Kemzura: "Defansif anlamda kendimizi geliştirmemiz lazım"

Yeniakit Publisher
2020-11-08 11:13:54 -
Aliağa Petkimspor Başantrenörü Kemzura: "Defansif anlamda kendimizi geliştirmemiz lazım"

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda OGM Ormanspor'u 106-90 mağlup eden Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Kestutis Kemzura, galibiyete rağmen savunma performanslarından memnun olmadığını belirterek, "Defansif anlamda kendimizi geliştirmemiz lazım." dedi.5

Kemzura, yaptığı açıklamada, OGM Ormanspor maçındaki galibiyetlerinden dolayı oyuncularını tebrik etti. Deplasmanda ilk galibiyetlerini aldıklarını hatırlatan Kemzura, şunları kaydetti:

"Hücumda gerçekten müthiş bir performans ortaya koyduk. Yüz sayıyı bulmak bu oyunda çok kolay değil, bunu başardık. Gerçekten topu çok iyi dolaştırdık, doğru çözümleri çok iyi bulduk ve bireysel anlamda da çok iyi bir performans ortaya koyduk. Yardımlaşmamız da çok iyiydi, asist sayımızdan belli oluyor. Savunma olarak çok memnun değilim, kazanacak performans ortaya koyduk ama gereğinden fazla faul yaptık. Defansif anlamda kendimizi daha geliştirmemiz lazım, daha iyi olabiliriz."

Ligde üst üste 2. galibiyetine ulaşan Aliağa Petkimspor, 7. haftanın ardından 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. İzmir temsilcisi gelecek hafta 15 Kasım Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek.

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