0553 313 94 23

Aliağa Belediyesi’nin “Her ay bir kitap” kampanyası devam ediyor

Aliağa Belediyesi’nin “Oku, okut” projesi kapsamında sürdürdüğü “Her ay bir kitap” kampanyası tüm hızıyla devam ediyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:54
Aliağa Belediyesi’nin “Her ay bir kitap” kampanyası devam ediyor

Aliağa Belediyesi’nin “Oku, okut” projesi kapsamında sürdürdüğü “Her ay bir kitap” kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kampanya kapsamında Aliağa Kent Kitaplığı’nın 8. yayını “Seyyahların İzinde Aliağa ve Çevresi 17-20. Yüzyıl” Eylül ayının kitabı olarak okuyucu ile yeniden buluşuyor.


Seyyahlar, seyahatnameler, haritacılık gibi alanlarda Türkiye çapında uzmanlığı ile bilinen araştırmacı-yazar İlhan Pınar’ın 1 yıllık çabaları sonunda ortaya çıkan eser 247 sayfadan oluşuyor. Aliağa tarihine ilgi duyan okurların elinden düşüremeyeceği dev eserde özellikle 19. Yüzyıl’da-kısmen daha öncesinde de-Aliağa ve yakın çevresiyle ilgili üretilmiş bilgiler bir araya getirilerek meraklılarına sunuluyor.


17. Yüzyıldan başlayarak günümüze kadar Aliağa’yı ziyaret etmiş Türklerin ünlü seyyahı Evliya Çelebi’den, İngiliz, Rus, Fransız, İskoç, Avusturya ve Alman dünyaca ünlü birçok seyyahın Aliağa’ya dair seyahatnamelerini konu alan kitap, Aliağa ve çevresiyle ilgili birçok bilinmeyeni gün ışığına çıkarıyor.



Hilal Masa’da ücretsiz


Aliağa Belediyesi’nin kültür yayınları kapsamında yeniden dağıtıma çıkan kitabı okurlar ücretsiz olarak edinebilecek. Kitapseverler Eylül ayının kitabını merkez hizmet binasında faaliyet gösteren Hilal Masa’dan ücretsiz olarak talep edebilecek. Ayrıca Aliağa dışında ikamet eden vatandaşlar da Aliağa Belediyesi resmi internet sayfası E-Belediye-yayınlarımız bölümünden kitabı okuyabilecek ya da pdf olarak indirebilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:54
  1. kitap
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Silivri TOKİ 1356 sosyal konutların inşaatına başlandı mı?
    1. Silivri TOKİ 1356 sosyal konutların..
    2. Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 3 yaralı
    3. Açlık grevindeki Filistinli..
    4. Yeni Malatyaspor’un yeni transferi..
    5. Red Bull Car Park Drift Dünya..
    6. Mersin'deki cinayetin firari zanlısı..
    7. Spot piyasada elektrik fiyatları
    8. Büyükşehir, suburcu caddesi esnafıyla..
    9. İran petrol tankerinin Mersin..
    10. Ticaret Bakanı Pekcan ‘İhracat Ana..
    11. Kayseri’de mesleki yeterliliğe ilişkin..
    12. Başkan Şeylan muhtarlarla istişare..
    13. Otomobilin çarptığı belediye işçisi..
    14. ANALİZ - İsrail sağında seçim..
    15. FETÖ'nün suikast timini yakalayan..
    16. Dr. Mehmet Yavuz: “Sınırsız özgürlük..
    17. Galatasaray, İstikbal Mobilya..
    18. Savaş mağdurları el becerileriyle..
    19. Nice, Dolberg'i transfer etti
    20. Basketbol Süper Ligi Pazarlama Zirvesi
    21. Erol Bedir'den Galatasaray maçı..
    22. Kırşehir, İl Spor Güvenliği toplantısı..
    23. Adıyaman'da korkutan yangın! 2 hektar..
    24. Jody Lukoki adım adım Konyaspor'a
    25. Erzurum’da koç başlı mezar taşları..
    26. Topçam şenlikleri sünnet şöleni ile..
    27. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    28. NTSO Başkanı Parmaksız 30 Ağustos..
    29. Kaymakam Küçük’ten Nazilli’ye sert..
    30. Kazada hayatını kaybeden öğretim..
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı