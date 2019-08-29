Aliağa Belediyesi’nin “Her ay bir kitap” kampanyası devam ediyor

Aliağa Belediyesi’nin “Oku, okut” projesi kapsamında sürdürdüğü “Her ay bir kitap” kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kampanya kapsamında Aliağa Kent Kitaplığı’nın 8. yayını “Seyyahların İzinde Aliağa ve Çevresi 17-20. Yüzyıl” Eylül ayının kitabı olarak okuyucu ile yeniden buluşuyor.

Seyyahlar, seyahatnameler, haritacılık gibi alanlarda Türkiye çapında uzmanlığı ile bilinen araştırmacı-yazar İlhan Pınar’ın 1 yıllık çabaları sonunda ortaya çıkan eser 247 sayfadan oluşuyor. Aliağa tarihine ilgi duyan okurların elinden düşüremeyeceği dev eserde özellikle 19. Yüzyıl’da-kısmen daha öncesinde de-Aliağa ve yakın çevresiyle ilgili üretilmiş bilgiler bir araya getirilerek meraklılarına sunuluyor.

17. Yüzyıldan başlayarak günümüze kadar Aliağa’yı ziyaret etmiş Türklerin ünlü seyyahı Evliya Çelebi’den, İngiliz, Rus, Fransız, İskoç, Avusturya ve Alman dünyaca ünlü birçok seyyahın Aliağa’ya dair seyahatnamelerini konu alan kitap, Aliağa ve çevresiyle ilgili birçok bilinmeyeni gün ışığına çıkarıyor.

Hilal Masa’da ücretsiz

Aliağa Belediyesi’nin kültür yayınları kapsamında yeniden dağıtıma çıkan kitabı okurlar ücretsiz olarak edinebilecek. Kitapseverler Eylül ayının kitabını merkez hizmet binasında faaliyet gösteren Hilal Masa’dan ücretsiz olarak talep edebilecek. Ayrıca Aliağa dışında ikamet eden vatandaşlar da Aliağa Belediyesi resmi internet sayfası E-Belediye-yayınlarımız bölümünden kitabı okuyabilecek ya da pdf olarak indirebilecek.