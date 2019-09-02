Aliağa Belediyesi eğitim kurumlarına desteğini sürdürüyor

Aliağa Belediyesi, eğitim kurumlarına verdiği desteği sürdürüyor. Park, bahçe ve temizlik konusunda eğitim kurumlarına destek veren Aliağa Belediyesi, 2019/2020 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala okul bahçeleri ile çevresini tertemiz bir görüme kavuşturmak için kolları sıvadı.

Daha temiz ve daha yaşanılabilir bir Aliağa için kent genelindeki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yürüttüğü rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra eğitim kurumlarına desteklerini devam ettiriyor. Çocukların daha sağlıklı ve temiz bir ortamda eğitim almalarını hedefleyen Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bu kapsamda okulların açılmasına kısa bir süre kala eğitim kurumlarının bahçelerinde ve çevrelerinde temizlik yapıyor.

Kentteki tüm okul bahçelerinin tertemiz bir hale gelmesi için mahalle mahalle ekiplere ayrılan müdürlük personeli; cam, pet şişe, naylon gibi kirlilik oluşturan atıkları detay bir şekilde topluyor. Eğitim kurumlarına desteğini sürdürecek olan Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, eğitim yılı süresince temizlik çalışmalarını da periyodik olarak yapacak.