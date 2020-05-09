Aliağa Belediyesi, 18. Altın Örümcek Web Ödülleri’nde finale kaldı

Aliağa Belediyesi, teknolojik dönüşüm ve bilişim yatırımlarına verdiği önemin sonuçlarını almaya başladı. Son dönemde çeşitli internet ve bilişim projelerini hayata geçiren Aliağa Belediyesi, bu kapsamda kurumsal web sitesi www.aliaga.bel.tr’yi de yeniledi. Yenilenen web sitesi, bu yıl 18.’si düzenlenen ve Türkiye’de saygın bir yere sahip olan Altın Örümcek Web Ödülleri’nin "Kamu Kuruluşları" kategorisinde finallere kalarak 10 finalistten biri olarak büyük bir başarıya imza attı.

Altın Örümcek Ödülleri’ne bu yıl bin 360 proje başvurdu. Her biri konusunda uzman 29 kişilik jürinin oylarıyla, 28 kategoride finallere kalan projeler belirlendi. Aliağa Belediyesi, “Kamu Kuruluşları” kategorisinde 10 projeyle birlikte finale çıktı. Aliağa Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü işbirliğinde projelendirilen, bir şirket tarafından yazılım ve uygulaması gerçekleştirilen proje ile vatandaşların internet, 4,5G ve Data veri teknolojileri vasıtasıyla birçok hizmeti internet üzerinden alması hedefleniyor. Gelişen web teknolojileri ve mobil cihazların yeteneklerine göre tasarlanan web sitesi engelli vatandaşlar için “Erişilebilir Site” olarak hizmet veriyor. Bu yıl 18’inci kez düzenlenen ve web ile internet teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen başarılı projeleri ödüllendiren Altın Örümcek Ödülleri, kurumsal iletişim ve dijital pazarlama alanlarında 28 kategoride düzenleniyor.

Aliağa Belediyesinden yaşamı kolaylaştıran dijital projeler

Aliağa Belediyesi 2020 yılında kurduğu www.aliagasemtpazari.com online alışveriş portalı ile virüs salgını mücadelesinde evlerinden çıkamayan vatandaşların kapısına sebze, meyve, bakliyat ve doğal ürünleri ulaştırıyor. Virüsle mücadele sürecinde Sosyal izolasyona büyük destek olan proje kısa sürede Tüm Türkiye’de örnek bir proje olarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Teknolojik projelerini sürdüren Aliağa Belediyesi son olarak, virüsle mücadele sürecinde evlerinde bulunan öğrencilere yönelik de uzaktan eğitim projesini hayata geçirerek Aliağa Belediyesi Online Eğitim Sistemi’ni (ALES) kurdu. https://ales.aliaga.bel.tr adresinden ulaşılan siteye ücretsiz üye olan öğrenciler zengin içerikle derslerine destek eğitimi alıyor. Yetkililer, Aliağa Belediyesinin bu yıl içinde yeni dijital projeleri de hizmete sokarak vatandaşlar için hayatı kolaylaştıracak çalışmalara devam edeceği bilgisini veridi.