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Siyaset Ali Yılmaz Örnek hayatını kaybetti
Siyaset

Ali Yılmaz Örnek hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-12-21 11:34:00 -
Ali Yılmaz Örnek hayatını kaybetti

Refah Partisi eski İstanbul İl Başkanı Ali Yılmaz Örnek hayatını kaybetti.

Siyaset dünyasında bir acı kayıp daha... Kapatılan Refah Partisi’nin son İstanbul İl Başkanı Ali Yılmaz Örnek, yaşamını yitirdi.

Örnek, Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden biriydi…

Vefat haberinin ardından siyasi isimlerden başsağlığı paylaşımları geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Ali Yılmaz Örnek için başsağlığı mesajı yayınladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
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"Refah Partisi'nin son İstanbul İl Başkanı, Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden, zarafeti ve siyasi olgunluğuyla camiamızda iz bırakan Ali Yılmaz Örnek beyefendiye Allah'tan rahmet, ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Cenazesi bugün kalkacak

Örnek'in cenazesi, bugün Marmara İlahiyat Camii’nde kılınacak.

İkindi namazında kılınacak olan cenaze namazının ardından da Çavuşbaşı Baklacı Aile Kabristanlığı’na defnedilecek.

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