Ali Yerlikaya'dan İstanbul için 'yeni tedbir' açıklaması
Artan koronavirüs vakaları sonrası yeni tedbirler gündeme geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kademelendirilmiş mesailerle ilgili çalışmamız sürüyor. Büyükşehir Belediyesi ile çarşamba günü toplantı yapacağız." dedi.
Çin'den başlayıp tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ülkemizde de etkisini sürdürüyor.
Son günlerde artışa gösteren koronavirüs salgınıyla ilgili 81 ilde yeni tedbiler alınmaya başladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyardığı megakent İstanbul içinse "kademeli mesai saati" uygulaması gündeme geldi.
İstanbul Valisi'nden açıklama
İstanbul'daki toplu taşıma araçlarında oluşan kabalıkları önlemek amacıyla gündeme gelen kademeli mesai ve çalışma sistemi ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açıklamalarda bulundu.
Yerlikaya; "Kademelendirilmiş mesailerle ilgili çalışmamız sürüyor. Büyükşehir Belediyesi ile çarşamba günü toplantı yapacağız." ifadelerini kullandı.