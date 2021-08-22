Ali Yalçın’dan hükümete çağrı: Acil ve adil bir teklif bekliyoruz!

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 6. Dönem Toplu Sözleşme’ye ilişkin konuştu.

“Kamu görevlilerinin beklentilerini karşılamak için masadayız”

Toplu sözleşmeden uzlaşı ile bayram havasında çıkmak istediklerini ve ek gösterge artışı düzenlemesini de kıymetli bulduklarını belirten Ali Yalçın, şunları söyledi:

“Memursen olarak 6.dönem toplu sözleşmede kamu görevlilerinin beklentilerini karşılamak için masadayız. İlk tekliften bu tarihe kadar uzun bir zaman geçti. Son üç gün kaldı toplu sözleşmenin bitmesine. Onun için bu üç gün içerisinde müzakerenin nitelikli yürütülebilmesi için mutlaka adil bir teklifin gelmesine ihtiyaç var.”

“Acil ve adil bir teklif bekliyoruz”

15 bin kişinin katılımıyla Memur Sen'in taleplerini tek tek sıralayan Ali Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:

“İlk teklifi müzakere edilebilir bulmadık ama ilk teklifle beraber sözleşmelilere ilişkin kurulan cümle, 3600 ek gösterge vaadine ilişkin kurulan cümle, refah payına ilişkin verilen umut son derece masaya ilişkin umudumuzu artırdı. Umudumuzun yükselmesi için, masada sonuca gidilebilmesi için acil ve adil bir teklif bekliyoruz. İnşallah kamu işveren bu eylemden sonra bir teklif sunar ve müzakere hızlanır.”