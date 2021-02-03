Ali Ulvi Hoca dualarla anılıyor
Milyonlarca Müslüman’ın örnek aldığı ilim, irfan ve şiir üstadı Ali Ulvi Kurucu, ölümünün 19. yılında hayırlar, dualar ve rahmetle anılıyor.
Sebahattin Ayan İstanbul
Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) olan sevgisinden dolayı Medine’ye taşınan ve İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini ezbere bilen Ali Ulvi Kurucu Hoca, 3 Şubat 2002 günü 82 yaşında ruhunu Rahman’a teslim etmişti. Merhumun naaşı, Mescid-i Nebevi Camii’nde sabah namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Medine’deki Cennet’ül Baki Kabristanlığı’na defnedilmişi. 1920’de Konya’da dünyaya gelen Kurucu, uzun müddet Osmanlı’dan kalma on binlerce kıymetli eserle ilgilenmişti.