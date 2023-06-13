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Spor Ali Sowe'un sözleşmesi uzatıldı
Spor

Ali Sowe'un sözleşmesi uzatıldı

Yeniakit Publisher
2023-06-13 19:37:00 -
Ali Sowe'un sözleşmesi uzatıldı

Süper Lig ekibi Ankaragücü, başarılı futbolcusu Ali Sowe ile anlaşmaya vardı

Süper Lig ekibi Ankaragücü, kiralık golcüsü Ali Sowe ile yeniden anlaşma sağladı. Bu sezon takıma katkısı ile dikkat çeken Sowe, önümüzdeki sezon da başkent ekibinin formasını giyecek.

Sözleşmesi 1 yıl uzatıldı

Performansıyla dikkat çeken 28 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli kulüpte kalmak istediğini belirtmişti. FIFA'nın Rusya'daki futbolculara tanıdığı serbest transfer hakkını 1 yıl uzatması sonrası, görüşmeler sadece MKE Ankaragücü ve Ali Sowe arasında yapıldı. Başkent temsilcisinde yine kiralık olarak forma giyecek golcü futbolcunun, Rostov ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

20 gole katkı verdi

Bonservisi Rus ekibi Rostov'da bulunan Gambiyalı forvet, Ankaragücü ile bu sezon 36 maçta forma giyerken söz konusu mücadelelerde 16 gol atıp, 4 de asist kaydetti.

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