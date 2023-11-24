Ali Serim: “Türkiye Çip Üretim Merkezi Olmalı”

Açıklamasında: Türkiye’nin yüksek teknoloji ve katma değeri yüksek üretim merkezi olmasını savunan bir ekonomi yönetimine sahip olmamıza rağmen güncel makroekonomik sorunlar, uzun vadeli ve büyük değişimlerin kapısını aralayabilmemize odaklı planlamalara odaklanmayı geciktiriyor. Bu gerçek gözden kaçmamalı! Enflasyon ile mücadele edilirken bir yandan da stratejik yatırımlar ve doğrudan yabancı sermaye çekmenin yollarının planlanması ihmal edilmemelidir. Örneğin Türkiye’nin global çip üretim merkezi olması için özel sektörün başat girişimler yapması gerekli. 2020 yılının sonunda ortaya çıkan çip krizi halen bir ölçüde devam etmektedir. Elektrikli araç üretiminde ki fırsatı gören ve hamle yapan bir ülkemiz olması, ülkemizin teknolojik hamleler yapabildiğinin en güncel ispatı oldu! Çip talebini karşılayacak sayıda yüksek teknolojik ürünün üretilememesini avantaja dönüştürebiliriz. Global üretimde gecikmeler ve ürün fiyatlarında artış büyük fırsata işaret ediyor diyen Ali Serim Tayvan’ın global çip üretiminin büyük kısmını halen elinde tutmasının, Amerika Birleşik Devletlerinde 50 milyar dolardan fazla sürmekte olan çip üretim tesisi yatırımının sürmekte olmasının ve TSMC, ASML, NXP Semiconductors ve STMicroelectronics gibi özel sektör başarı hikayelerinin klonlanabilir başarı hikayeleri olmasının sebeplerinin incelendiğinde Türkiye için büyük fırsatların mevcut olabileceğini düşündürdüğünü vurguladı.