Ali Şen'den büyük tepki: Fenerbahçe'nin önemini...

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen, Sabah gazetesine konuştu. Avrupa ve ligde kötü günler geçiren Fenerbahçe'yi değerlendiren Şen, Ali Koç'un başkanlığında sarı-lacivertli takımın Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacağını söyledi. Ayrıca Ali Şen, Comolli'yi de sert sözlerle eleştirdi.

İşte Ali Şen'in açıklamalarından satır başları:

"COMOLLI, F.BAHÇE'NİN ÖNEMİNİ BİLMİYOR"

Fenerbahçe'nin ligde peş peşe aldığı puan kayıpları ve kulüpteki mali sorunlar hakkında konuşan Şen, "Mali sorunları, eski yönetimle yeni yönetim el ele verip takımımıza yakışır şekilde ve büyük bir olgunlukla halletmeli. Takımın zarar görmemesi gerekiyor bu süreçte. Hepimiz Fenerbahçe için varız. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Herkes bunun farkında olarak davranmalı. Bugün futbolcularımız Fenerbahçe'nin ne kadar önemli bir takım olduğunu bilmiyor, ne kadar şanslı olduklarının farkında bile değiller. Mesela sportif direktör Comolli, Fenerbahçe'nin ne kadar önemli bir takım olduğunu bilmiyor. Kulüp yönetiminde direktör tamamlayıcı ve sürükleyici bir role sahiptir. Bu rolü, bizim muhteşem taraftarımız üstlendi bugün. Dünyada böyle özel bir taraftar yok; kimse kusura bakmasın." diye konuştu.

"FENERBAHÇE, ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU OLACAK"

Ali Koç'un seçildiği dönemde taraftarda yarattığı beklenti ve sonrasındaki kötü gidişat hakkında Ali Şen, "Ali Koç, Aziz Yıldırım'dan yönetime girme teklifi aldığında ilk bana gelmişti. Ben de mutlaka yönetime girip tecrübe sahibi olması gerektiğini söyledim. Çok verimli bir çalışma döneminden sonra en büyük hayali olan Fenerbahçe başkanlığına seçildi. Ali Koç, Avrupa'daki kulüp başkanlarıyla yarışacak düzeyde önemli bir isim.'' dedi.

"FENERBAHÇE, ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU OLACAK"

''Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi şampiyonu olup kupayı ülkemize getirecek.'' diyen Ali Şen, ''Fenerbahçe sevgisinden dolayı büyük fedakarlık yapıyor. Ancak Fenerbahçe, tarihindeki en kötü başlangıcını yaptı. Bundan dolayı da kaşları çatanlar var. Ben ilk seçildiğim dönemde de takım kötü durumdaydı. Kendi dönemime benzetiyorum şu anda yaşananları. Hatta taraftarın 'Ali Şen Başkan, Fenerbahçe şampiyon' sloganı o dönemde başladı söylenmeye. Çok iyi transferler yaptık, çok çaba sarf ettik ve takım şampiyon oldu. Ali Koç başkanlığında da bu kötü dönemin geçeceğine ve Fenerbahçe'nin hem Türkiye'de, hem Avrupa'da şampiyon olacağına inanıyorum. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi şampiyonu olup kupayı ülkemize getirecek. Taraftarımız da yeni yapılan büyük havalimanında takımı karşılamaya gidecek. Zaten Atatürk Havalimanı'na sığmazdık. Bence Fenerbahçeli Başkan Erdoğan, dünyanın en büyük havalimanını Fenerbahçe o kupayı getirdiğinde taraftarımız alana sığsın diye yaptı. İnşallah o güzel günleri de göreceğiz." ifadelerini kullandı.