Ali Sabancı ve eşini hastanede ziyaret eden Güler Sabancı'dan ilk açıklama
Yunanistan'da kaza geçiren ve İstanbul'da tedavileri devam eden Ali ve Vuslat Doğan Sabancı çiftini hastanede ziyaret eden Güler Sabancı, sağlık durumlarına ilişkin 'Çok şükür' ifadelerini kullandı.
Yunanistan'ın Leros Adasında önceki gün tekne kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın İstanbul'daki özel bir hastanede tedavileri devam ediyor.
Güler Sabancı hastanede ziyaret etti
Sabancı çiftini dün olduğu gibi bugün de birçok aile üyesi ve yakını ziyarete geldi. Güler Sabancı ve Sema Doğan hastaneye gelerek ziyarette bulundu.
Ziyaret sonrası hastaneden ayrıldığı esnada Güler Sabancı’ya gazetecilerin sağlık durumları nasıl şeklinde sorusuna Güler Sabancı “Çok şükür” şeklinde cevap verdi.
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