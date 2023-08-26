  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Karamollaoğlu yenilginin nedenini buldu! Bir mitingde 7 kişi…? Bunlar acemilik oldu

Yeni düzenleme iştahı artırdı! 10 milyar dolar Türkiye'ye aktı

Yunanistan Bayraktar TB2'ye göz kırptı! İsyan ederek duyurdular... Bu çıkış ortalığı ayağa kaldırır

Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! Güney Kore Japonya Ukrayna Moldova sandığınızdan çok daha fazlası İşte 2023'te vizesiz gidebileceğiniz ülkeler

Ambargo koyup Türkiye'ye vermemişlerdi! Türkiye yapıp yerli S-400'e ekledi.. Yunanistan şok olacak

Sıcak saatler! Moskova'ya saldırı girişimi

Putin'in ardından Lukaşenko'dan da Prigojin açıklaması geldi! Gündem olacak sözler: 'Prigojin'i uyardım'

ABD askerleri pusuya düşürüldü! Afrika'da şiddetli çatışma

Heykele dost dine düşman

Kıbrıs'ta çirkin provokasyon: Menendez yeniden sahnede...Türkiye'ye ve Türk askerine dil uzattı
Gündem Ali Sabancı ve eşini hastanede ziyaret eden Güler Sabancı'dan ilk açıklama
Gündem

Ali Sabancı ve eşini hastanede ziyaret eden Güler Sabancı'dan ilk açıklama

Yeniakit Publisher
2023-08-26 16:04:00 -
Ali Sabancı ve eşini hastanede ziyaret eden Güler Sabancı'dan ilk açıklama

Yunanistan'da kaza geçiren ve İstanbul'da tedavileri devam eden Ali ve Vuslat Doğan Sabancı çiftini hastanede ziyaret eden Güler Sabancı, sağlık durumlarına ilişkin 'Çok şükür' ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın Leros Adasında önceki gün tekne kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın İstanbul'daki özel bir hastanede tedavileri devam ediyor.

Güler Sabancı hastanede ziyaret etti

Sabancı çiftini dün olduğu gibi bugün de birçok aile üyesi ve yakını ziyarete geldi. Güler Sabancı ve Sema Doğan hastaneye gelerek ziyarette bulundu.

Ziyaret sonrası hastaneden ayrıldığı esnada Güler Sabancı’ya gazetecilerin sağlık durumları nasıl şeklinde sorusuna Güler Sabancı “Çok şükür” şeklinde cevap verdi.

Deniz kazası geçiren Sabancı çifti ambulansla hastaneye kaldırıldı
Deniz kazası geçiren Sabancı çifti ambulansla hastaneye kaldırıldı

Gündem

Deniz kazası geçiren Sabancı çifti ambulansla hastaneye kaldırıldı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ali Sabancı ile eşinin son durumunu Bakan Koca paylaştı!
Ali Sabancı ile eşinin son durumunu Bakan Koca paylaştı!

Gündem

Ali Sabancı ile eşinin son durumunu Bakan Koca paylaştı!

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği kazanın detayları ortaya çıktı: 5 saat mücadele verdiler!
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği kazanın detayları ortaya çıktı: 5 saat mücadele verdiler!

Gündem

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği kazanın detayları ortaya çıktı: 5 saat mücadele verdiler!

Ali Sabancı can çekişirken Melisa Sabancı'dan eleştirilen paylaşım!
Ali Sabancı can çekişirken Melisa Sabancı'dan eleştirilen paylaşım!

Gündem

Ali Sabancı can çekişirken Melisa Sabancı'dan eleştirilen paylaşım!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23