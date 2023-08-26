Ali Sabancı ve eşini hastanede ziyaret eden Güler Sabancı'dan ilk açıklama

Yunanistan'ın Leros Adasında önceki gün tekne kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın İstanbul'daki özel bir hastanede tedavileri devam ediyor.

Güler Sabancı hastanede ziyaret etti

Sabancı çiftini dün olduğu gibi bugün de birçok aile üyesi ve yakını ziyarete geldi. Güler Sabancı ve Sema Doğan hastaneye gelerek ziyarette bulundu.

Ziyaret sonrası hastaneden ayrıldığı esnada Güler Sabancı’ya gazetecilerin sağlık durumları nasıl şeklinde sorusuna Güler Sabancı “Çok şükür” şeklinde cevap verdi.