Ali Sabancı can çekişirken Melisa Sabancı'dan eleştirilen paylaşım!
Yunanistan'ın Leros Adası'nda zodyakla kayalıklara çarpan Ali Sabancı ile eşi yaralandı. Sabancı çiftinin kazası Türkiye gündemine otururken Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı'dan tuhaf bir paylaşım geldi.
Yunanistan'daki deniz kazasında yaralanan Sabancı çiftinin tedavisi İstanbul'da devam ediyor.
Kazada yaralanan Ali Sabancı'nın dalağının alındığı, AORT damarında sorun olduğu ve Vuslat Doğan Sabancı'nın da yüzünden yaralandığı
Sanat resmi paylaştı!
Sabancı çiftinin geçirdiği kazaya karşın Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı'nın kızı Melisa Sabancı’nın paylaşımı eleştirileri de beraberinde getirdi.
Instagram hesabından hikaye paylaşan Melisa Sabancı, Türkiye’nin gündemine oturan kaza olmuşken hikayesinde sanat fotoğrafına yer verdi.