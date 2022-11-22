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Gündem Ali Rıza Demircan Hoca'dan Cuma namazı çıkışı!
Gündem

Ali Rıza Demircan Hoca'dan Cuma namazı çıkışı!

İlahiyatçı Ali Rıza Demircan Hoca, Türkiye'de Cuma namazlarının anayasal güvence altına alınması çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 23:29:00 -
Ali Rıza Demircan Hoca'dan Cuma namazı çıkışı!

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye'de Cuma günlerinin resmi tatil olması konusu dindar kesim tarafından zaman zaman gündeme getirilmeye devam ediyor.

Son olarak 10 Kasım'da Cuma namazı saatine resmi törenlerin ayarlanması tartışmayı yeniden gündeme getirdi.

Yaşanan süreçteki talepleri değerlendiren İlahiyatçı Ali Rıza Demircan Hoca, "Çalışanların cuma namazı izni, anayasal güvence altına alınmalı." dedi.

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