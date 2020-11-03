Ali Rıza Bey apartmanını kim yaptı? Ali Rıza Bey apartmanı müteahhidi kim?

30 Ekim Cuma günü saat 14:51’de İzmir Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası Bayraklı’da binalar yıkıldı. Yıkılan binaların enkazından vatandaşları kurtarmak için kurtarma ekipleri canla başla çalışmaya devam ediyor. Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 102 kişi hayatını kaybetti, yaralanan bin 026 kişiden 883'ü taburcu edildi, 143 kişinin tedavisi devam ediyor. İzmir depreminde vatandaşa mezar olan binalar arasında Ali Rıza Bey apartmanını yer almakta. Peki Ali Rıza Bey apartmanını kim yaptı?

İzmir Bayraklı Ali Rıza Bey apartmanı müteahhidi kim?

Ali Rıza Bey apartmanını adeta depreme davetiye çıkarmış. Binanın yapımında kullanılan demir ve çimentoların bina yapımına uygun olmayan malzemelerden oluştuğu görülmekte. Ali Rıza Bey apartmanın tapu tescil belgesi 1991 yılına ait olduğu biliniyor. Ali Rıza Bey apartmanının ruhsat tarihi de 13 Nisan 1993. Ali Rıza Bey apartmanının yapımına 1993 yılında başlandı ve bunanın oturma ruhtası tarihi ise 1997. Yapı müteahhidinin ismi Hasan Hüseyin Özkan olarak geçiyor. Hasan Hüseyin Özkan'ın İzmir'de "Özkanlar" diye geçen semtte çok sayıda binası olduğu iddia edilirken, Özkan'ın 2000'li yılların başında ticari faaliyetleri iflas ettiği de ortaya çıktı. Binalarının büyük bir bölümünü sattı, Uşak'a taşındı. Uşak'ta yeniden müteahhitlik şirketi kurdu.