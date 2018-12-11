Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti. Peki Ali Raif Dinçkök kimdir, nerelidir? Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören ünlü işadamı Ali Raif Dinçkök vefat etti.

Ali Raif Dinçkök kimdir? Akkök Holding nasıl kuruldu?

Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök, Ali Raif Dinçkök, lise öğrenimini Avusturya Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1969 yılında Aachen Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. İş hayatına Akkök Şirketler Grubu’nda başlayan Ali Raif Dinçkök, Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı görevinin yanısıra ve diğer grup şirketlerinin yönetim kurullarında da görev yapmaktadır.

Akkök Holding’in kurucularını teşkil eden Dinçkök ailesinin hikayesi ENKA‘nın kurucusu olan Tara ve Gülçelik ailelerinin geçmişiyle kısmen benzerlik taşımaktadır. Bu benzerliklerin başında tabii ki Dinçkök ailesinin de Balkan muhaciri olması gelir. Balkan Savaşları’nın patlak verdiği ve Balkan Türkleri, Bulgarlar, Yunanlılar, Makedonlar, vs. vs. tüm Balkan halklarının hayatının perişan olduğu bir dönemde günümüzde Yunanistan-Makedonya sınırında bulunan Doyran Gölü yöresinde yaşamakta olan Dinçkök ailesi; Balkanların bu çaresiz durumu sebebiyle Türkiye’ye göç etmeye karar vermiş ve yola koyulmuştur. Akkök Holding’in kurucusu olan Raif Dinçkök de bu göç esnasında, 1912 yılında Selanik’te dünyaya gelmiştir. Ailenin bir kısmı İzmir’e yerleip geldikleri yöreyi hatırlamak amacıyla Doyran soyadını alsa da Raif Dinçkök’ün ailesi İstanbul’u tercih etmiş ve Dinçkök soyadını alarak burada yaşamaya başlamıştır.

Gelişen olaylar neticesinde Raif Dinçkök de eğitim hayatına İstanbul’da başlamış ve burada İstanbul Ticaret Lisesi’ni bitirdikten sonra baba mesleğini devam ettirerek doğrudan ticarete atılmıştır.

1952 yılında Raif Dinçkök tarafında yapılan bu sanayi atılımı devamında birçok başarıyı getirmiş, aradan geçen 70 yıla yakın sürede Akkök Grubu’na dokuma imalatı ve ticaretin yanı sıra farklı sektörlere giriş yapma ve bu mütevazı şirketi büyük bir holdinge dönüştürme fırsatı da vermiştir. 1989’da kurulan Akenerji, 2005’te kurulan Akiş Gayrimenkul, 1968’de kurulan Aksa Akrilik bunlardan sadece birkaçıdır. Öyle ki; günümüzde Akkök Grubu’nun bünyesinde 17 ticaret ve sanayi şirketi ve 18 üretim tesisi olmak üzere toplam 35 kuruluş bulunmaktadır.

Liste halinde yazacak olursak Akkök Holding’in sahibi olduğu şirketler ve iştirakler ise şu şekildedir:

Gayrimenkul sektörü:

-Akiş GYO

-Akmerkez

-Akturizm ve Dış Ticaret

-SAF Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

-Kidzania İstanbul

Enerji Sektörü:

-Sepaş Enerji

-Akenerji

-Egemer

-Akcez

-Sedaş

Kimya Sektörü:

-Aksa Akrilik Kimya Sanayi

-DowAksa İleri Kompozit Malzemeler Sanayi

-Akkim Kimya Sanayi

-Gizemfrit

Tekstil Sektörü:

-Aksa Egypt Acyrlic Fiber Industry

Hizmet sektörü:

-AKPA Tekstil İhracat Pazarlama

-Akmerkez Lokantacılık Gıda Sanayi

-Aktek Bilgi İletişim Teknolojisi

-Dinkal Sigorta Acenteliği