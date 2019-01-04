CHP MYK toplantısında adayları belli oldu. Bunlarda biri de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı. Vatandaş CHP Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Parti Meclisi'nin onayına sunulan Ali Öztunç kimdir? sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte Ali Öztunç kimdir nerelidir? sorularının yanıtı

Ali Öztunç kimidir?

1976 yılında dünyaya gelen Ali Öztunç, ilk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesinde tamamladı. Elbistan Mükrimin Halil Lisesi’nin ardından, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünü bitiren Öztunç, üniversite öğrencisiyken, 1996 yılında gazetecilik mesleğine başladı. 1999 yılında sarı basın kartı sahibi oldu ve 6 yıl Kanal D Ankara Haber Merkezinde; gece, adliye, savunma, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı muhabirliği yaptı. Daha sonra 2 yıl Show TV Haber Merkezinde benzer görevler yürüten Öztunç, 2 yıl da Kanaltürk Televizyonunda Haber Müdürlüğü yaptı, Vatan Gazetesinde ise Parlamento Muhabiri olarak çalıştı. Habertürk Gazetesinde parlamento ve CHP Muhabiri olarak görev yapan Ali Öztunç, 2011 yılında CHP’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki Basın Danışmanlığı görevini devraldı. 14 Mayıs 2013 tarihinde 6 yıllığına Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyeliğine seçildi, görev süresinin bitimine 4 yıl kala istifa ederek, 1 Kasım 2015 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Kahramanmaraş 1. Sıra Milletvekili Adayı oldu. Savaş muhabiri olarak bulunduğu Afganistan ve Irak’ta yaşanan savaşları anlatan ‘’En Son Umutlar Ölür’’ adlı bir de kitabı bulunan Öztunç, 1999 yılında, ‘’Susurluk Seçimde’’ haberi ile Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından ‘’Yılın Gazetecisi’’ seçildi. Çok sayıda uluslararası ve ulusal toplantılarda konuşmacı oldu. Çeşitli gazeteci dernekleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından da ödüllendirildi. CHP 35. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi Üyeliğine seçildi.



27. dönem CHP Kahramanmaraş milletvekili adayıdır.



İngilizce bilen Öztunç, evlidir.

2014 Kahramanmaraş Yerel Seçim Oy Oranları

AK PARTİ - Adalet ve Kalkınma Partisi 58,8

MHP - Milliyetçi Hareket Partisi 30,5

CHP - Cumhuriyet Halk Partisi 6,3

HDP - Halkların Demokratik Partisi 1,3

SP - Saadet Partisi 1,3

BBP - Büyük Birlik Partisi 1,2

DP - Demokrat Parti 0,2

BTP - Bağımsız Türkiye Partisi 0,1

HKP - Halkın Kurtuluş Partisi 0,1

HAK-PAR - Hak ve Özgürlükler Partisi 0,1

IP - İşçi Partisi 0,1

MP - Millet Partisi 0

DYP - Doğruyol Partisi 0

HÜDA PAR - Hür Dava Partisi 0

DSP - Demokratik Sol Parti 0

AP - Alternatif Parti 0

TURK - Türk Parti 0

TKP - Türkiye Komünist Partisi 0

GP - Genç Parti 0

MYP - Muhafazakar Yükseliş Partisi 0

YURT-P - Yurt Partisi 0

EMEP - Emek Partisi 0

ÖDP - Özgürlük ve Dayanışma Partisi 0

LDP - Liberal Demokrat Parti 0

BDP - Barış ve Demokrasi Partisi 0

HEPAR - Halk ve Eşitlik Partisi 0

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