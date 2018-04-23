Ali Osman Aydın yazdı: Dünyayı kurtarmak için...

İşte o yazı;

Hakikaten çok ilginç bir ülkede yaşıyoruz.

Bu kadar sıra dışı, bu kadar dinamik ve bu kadar elektriği yüksek ülke, az bulunur.

İnsan ülkemizdeki gibi bir gündemin içindeyken kendini ister istemez bolca “ADB, İsrail, emperyalistler, küresel güçler, yerli iş birlikçiler, makro plan, terörle mücadele, muhalefet, faiz lobisi, üst akıl” gibi laflar ederken bulabiliyor…

AK Partinin bir dönem sloganıydı: “Sen Türkiye’sin Büyük düşün!”

Hakikaten, “Hayaldi, gerçek oldu…”

Artık ülkede sağcısından solcusuna kadar kimse “küçük” düşünmüyor ve mütemadiyen herkes dünyayı, ülkeyi diğerlerinden kurtarmaya çalışıyor…

Kimse “büyük fotoğrafa bakmak”, varken “küçük” yani daha insani şeyleri görmüyor, görmek istemiyor.

Hatta insanlar o “küçük” şeyleri yararsız ve zaman kaybı olarak görüyor.

Bakkal Ahmet Amcanın, emekli Ayşe Teyzenin facebook hesabı bile büyük siyasi hesaplaşmaların, eşikte bekleyen küresel kriz düellolarının, uluslararası mücadelelerin cirit attığı arenalara benziyor.

İnsanların memleketin meselelerini içselleştirmesi, takdire şayan elbette…

Ancak sadece “büyük fotoğrafa bakmayı” ciddiye alıp, başkaca her bakış açısını peşinen saçma ve yararsız görmenin kalbimizi katılaştıran sevimsiz bir yanı var.

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