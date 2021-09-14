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Spor Ali Muhammed hangi takımla anlaştı? Ali Muhammed neden ayrıldı?
Spor

Ali Muhammed hangi takımla anlaştı? Ali Muhammed neden ayrıldı?

Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed ile yolların ayrıldığını duyurdu. Peki, Ali Muhammed hangi takımla anlaştı?

Yeniakit Publisher
2021-09-14 11:35:00 -
Ali Muhammed hangi takımla anlaştı? Ali Muhammed neden ayrıldı?

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, oyun kurucu pozisyonunda görev alan Ali Muhammed ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2015-16 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz tarihi başarıların en önemli mimarlarından biri olan Ali Muhammed ile yollarımız ayrılmıştır.

Ali Muhammed, takımımızın formasını terlettiği süre boyunca kendisini EuroLeague'in en özel oyun kurucularından biri olarak kanıtlamış; kariyer hikayesiyle birlikte çok çalışmanın ve hiçbir koşulda asla pes etmemenin öneminin parke üzerindeki en özel örneklerinden biri haline gelmiştir.

Başarılı sporcumuz, her fırsatta gururla taşıdığını dile getirdiği Milli Takımımızın formasıyla da ülke basketbolumuza silinmez izler bırakmıştır.

Zorlu maçların ve kritik anların korkusuzca sorumluluk alan ismi olan Ali Muhammed'i ve onun parkede temsil ettiği savaşçı ruhu asla unutmayacak; ismini, onun katkılarıyla zenginleşen Sarı Mirasımız içerisinde yaşatmaya devam edeceğiz.

Fenerbahçe basketbolunun unutulmazları arasında yerini alan Ali Muhammed'e, Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin geri kalan bölümünde kendisine sonsuz başarılar dileriz” denildi.

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