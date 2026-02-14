  • İSTANBUL
Sağlık
10
Yeniakit Publisher
En hızlı zayıflatan yiyecek belli oldu! 90 günde bütün yağları eritiyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

En hızlı zayıflatan yiyecek belli oldu! 90 günde bütün yağları eritiyor!

Michigan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, 90 gün içerisinde en çok yağ yakarak zayıflatan yiyecek açıklandı.

#1
Foto - En hızlı zayıflatan yiyecek belli oldu! 90 günde bütün yağları eritiyor!

Michigan Üniversitesi'nden gelen son araştırmalar sonucunda Dr. Neal Barnard, zayıflamak isteyenlerin alışveriş sepetine mutlaka yaban mersini koymasını önerdi.

#2
Foto - En hızlı zayıflatan yiyecek belli oldu! 90 günde bütün yağları eritiyor!

90 GÜNDE YAĞ HÜCRELERİNİ YOK EDİYOR Barnard, faydaları saymakla bitmeyen yaban mersininin kilo verme sürecinde en etkili besinlerin başında yer aldığını açıkladı.

#3
Foto - En hızlı zayıflatan yiyecek belli oldu! 90 günde bütün yağları eritiyor!

Uzman isim ayrıca yaban mersini yiyemeyenlerin ahududu başta olmak üzere benzer gruptaki diğer orman meyvelerinin de tüketilebileceğine dikkat çekiyor.

#4
Foto - En hızlı zayıflatan yiyecek belli oldu! 90 günde bütün yağları eritiyor!

Dr. Barnard, bu besinleri daha fazla tüketip diyetine ekleyen kişilerin kilo kaybı yaşadığını ifade etti.

#5
Foto - En hızlı zayıflatan yiyecek belli oldu! 90 günde bütün yağları eritiyor!

Neal Barnard, "Tatlı ihtiyacını yaban mersiniyle karşılayanlar rafine şekerden uzak durmuş oluyor; muhtemelen olumlu etkilerden biri de bu" dedi. Barnard, "Düzenli tüketildiğinde kilo vermeye başladığınızı göreceksiniz. Bunun da yüksek lif içeriğinden kaynaklandığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - En hızlı zayıflatan yiyecek belli oldu! 90 günde bütün yağları eritiyor!

Uzman isim yaban mersini gibi küçük meyvelerin içierğinde yer alan antosiyaninler olarak bilinen bitki pigmentlerinin iştahınızı ve metabolizmanızı etkileyerek yağ yakımına yol açabileceğini açıkladı.

#7
Foto - En hızlı zayıflatan yiyecek belli oldu! 90 günde bütün yağları eritiyor!

Michigan Üniversitesi Kardiyovasküler Merkezi tarafından yürütülen araştırma, yaban mersini açısından zengin bir diyetin iç organlardaki yağları azaltabileceğini iddia etti.

#8
Foto - En hızlı zayıflatan yiyecek belli oldu! 90 günde bütün yağları eritiyor!

KALP VE DAMAR HASTALIKLARINA NEDEN OLUYOR Karaciğer ve bağırsaklar gibi hayati organların çevresinde biriken iç organ yağları, kalp-damar hastalıklarından diyabete kadar pek çok ciddi sağlık sorununa yakalanma riskini yükseltebilir

#9
Foto - En hızlı zayıflatan yiyecek belli oldu! 90 günde bütün yağları eritiyor!

90 GÜN BOYUNCA UYGULAMAK ŞART Uzmanlar, 90 gün boyunca uygulanacak sağlıklı ve dengeli bir diyet programıyla bu kilo kaybının mümkün olabileceğini belirtiyor. Ancak süreçte beklenmeyen bir durumla karşılaşılması halinde mutlaka bir uzmandan destek alınması gerektiği vurgulanıyor./ kaynak: haber7

