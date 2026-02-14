En hızlı zayıflatan yiyecek belli oldu! 90 günde bütün yağları eritiyor!
Michigan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, 90 gün içerisinde en çok yağ yakarak zayıflatan yiyecek açıklandı.
Michigan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, 90 gün içerisinde en çok yağ yakarak zayıflatan yiyecek açıklandı.
Michigan Üniversitesi'nden gelen son araştırmalar sonucunda Dr. Neal Barnard, zayıflamak isteyenlerin alışveriş sepetine mutlaka yaban mersini koymasını önerdi.
90 GÜNDE YAĞ HÜCRELERİNİ YOK EDİYOR Barnard, faydaları saymakla bitmeyen yaban mersininin kilo verme sürecinde en etkili besinlerin başında yer aldığını açıkladı.
Uzman isim ayrıca yaban mersini yiyemeyenlerin ahududu başta olmak üzere benzer gruptaki diğer orman meyvelerinin de tüketilebileceğine dikkat çekiyor.
Dr. Barnard, bu besinleri daha fazla tüketip diyetine ekleyen kişilerin kilo kaybı yaşadığını ifade etti.
Neal Barnard, "Tatlı ihtiyacını yaban mersiniyle karşılayanlar rafine şekerden uzak durmuş oluyor; muhtemelen olumlu etkilerden biri de bu" dedi. Barnard, "Düzenli tüketildiğinde kilo vermeye başladığınızı göreceksiniz. Bunun da yüksek lif içeriğinden kaynaklandığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Uzman isim yaban mersini gibi küçük meyvelerin içierğinde yer alan antosiyaninler olarak bilinen bitki pigmentlerinin iştahınızı ve metabolizmanızı etkileyerek yağ yakımına yol açabileceğini açıkladı.
Michigan Üniversitesi Kardiyovasküler Merkezi tarafından yürütülen araştırma, yaban mersini açısından zengin bir diyetin iç organlardaki yağları azaltabileceğini iddia etti.
KALP VE DAMAR HASTALIKLARINA NEDEN OLUYOR Karaciğer ve bağırsaklar gibi hayati organların çevresinde biriken iç organ yağları, kalp-damar hastalıklarından diyabete kadar pek çok ciddi sağlık sorununa yakalanma riskini yükseltebilir
90 GÜN BOYUNCA UYGULAMAK ŞART Uzmanlar, 90 gün boyunca uygulanacak sağlıklı ve dengeli bir diyet programıyla bu kilo kaybının mümkün olabileceğini belirtiyor. Ancak süreçte beklenmeyen bir durumla karşılaşılması halinde mutlaka bir uzmandan destek alınması gerektiği vurgulanıyor./ kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23