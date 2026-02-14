2026'nın süper gıdası seçildi: Vücudu koruyor, ömrü uzatıyor!
Uzmanların 2026 yılında süper gıda seçtikleri bakliyat, hem ekonomik hem de faydalı olması bakımından ilgi odağı haline gelmiş durumda.
Beslenme rutinlerimize dahil edeceğimiz bazı süper besinler, sağlığımız için eşsiz bir anahtar görevi üstlenebilir. Her gün yanından geçtiğiniz, belki de mutfağınızın karanlık bir köşesinde sessizce bekleyen bir bakliyat tam da bu süper besinlerden biri.
Öyle ki bağırsaklarınızda bir temizlik ordusu kuran, kan şekerini bir terazi hassasiyetiyle dengeleyen ve vücudunuzun enflamasyon kalkanını çelikle kaplayan bu bakliyat, ucuz ve erişilebilir olmasıyla da ön plana çıkıyor.
Peki, nedir bu bakliyat derseniz, yanıt 'siyah mercimekte' gizli!
"Berigo mercimeği" veya "berigo mercimek" olarak da adlandırılan siyah mercimek, zengin besin değeri ve lezzetli tadıyla biliniyor. Demir, magnezyum, fosfor ve potasyum gibi minerallerin yanı sıra B vitaminleri içeren siyah mercimek, bitkisel protein kaynağı olarak da oldukça besleyici özelliklere sahip.
Kan kolesterol seviyesinin düzenlenmesine yardımcı olan bu bakliyat, kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir ve kalp sağlığını destekler.
İçerisinde bolca fosfor bulunan siyah mercimek, kemik ve diş sağlığının korunmasına da katkı sağlar.
Journal of Agricultural and Food Chemistry’de yayımlanan güncel çalışmalar, sıradan bir bakliyat gibi görünen siyah mercimeğin koyu rengini veren antosiyanin miktarının yaban mersiniyle yarıştığını ortaya koydu. Söz konusu madde, vücuttaki kronik enflamasyonu yani iltihabı baskılayan en güçlü antioksidanlardan biri.
Öte yandan uluslararası haftalık genel tıp dergisi Lancet Public Health'nin 2025 sonu verileri ise, yüksek lif oranı ve düşük glisemik indeks kombinasyonuyla ön plana çıkan bu eşsiz besinin tip 2 diyabet riskini yönetmede en etkili karbonhidrat kaynağı olduğunu açıkladı./ kaynak: haber7
