  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni bakan, Tayyip Erdoğan’ı mest etti, salonda alkış tufanı koptu: Dersine çalışmış 2026'nın süper gıdası seçildi: Vücudu koruyor, ömrü uzatıyor! Polis, cami çıkışı elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi! Kaymakam bey, tepkiler sonrası bakın ne dedi? Rusya korkusu vites yükseltti! Avrupa'dan beklenmedik hamle Vatandaşın isyanı karşılık buldu, bakanlık apar topar harekete geçti! Çiçeği burnunda bakan, yeni projeyi ilk defa duyurdu Altın ve gümüş piyasasında dev dalgalanma! İslam Memiş’ten yatırımcıyı heyecanlandıran o tarih ve 'Çin' uyarısı geldi Öğrencisinden hamile kalan öğretmen için karar verildi! Otoparklardaki gizli buluşmaların sonu hapisle bitti “Nevşehir Belediye Başkanı da AK Parti’ye geçiyor” iddiası ortalığı karıştırdı! Rasim Arı’dan flaş açıklama BAE’li profesörden şirke varan rezillik: “Hükümetimiz bizi cehennemden bile çıkarır” Emekli maaşlarında devrim gibi düzenleme! 20.000 TL alanlar da dahil tüm hesaplar baştan aşağı değişiyor
Hayat-Aktüel
9
Yeniakit Publisher
2026'nın süper gıdası seçildi: Vücudu koruyor, ömrü uzatıyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

2026'nın süper gıdası seçildi: Vücudu koruyor, ömrü uzatıyor!

Uzmanların 2026 yılında süper gıda seçtikleri bakliyat, hem ekonomik hem de faydalı olması bakımından ilgi odağı haline gelmiş durumda.

#1
Foto - 2026'nın süper gıdası seçildi: Vücudu koruyor, ömrü uzatıyor!

Beslenme rutinlerimize dahil edeceğimiz bazı süper besinler, sağlığımız için eşsiz bir anahtar görevi üstlenebilir. Her gün yanından geçtiğiniz, belki de mutfağınızın karanlık bir köşesinde sessizce bekleyen bir bakliyat tam da bu süper besinlerden biri.

#2
Foto - 2026'nın süper gıdası seçildi: Vücudu koruyor, ömrü uzatıyor!

Öyle ki bağırsaklarınızda bir temizlik ordusu kuran, kan şekerini bir terazi hassasiyetiyle dengeleyen ve vücudunuzun enflamasyon kalkanını çelikle kaplayan bu bakliyat, ucuz ve erişilebilir olmasıyla da ön plana çıkıyor.

#3
Foto - 2026'nın süper gıdası seçildi: Vücudu koruyor, ömrü uzatıyor!

Peki, nedir bu bakliyat derseniz, yanıt 'siyah mercimekte' gizli!

#4
Foto - 2026'nın süper gıdası seçildi: Vücudu koruyor, ömrü uzatıyor!

"Berigo mercimeği" veya "berigo mercimek" olarak da adlandırılan siyah mercimek, zengin besin değeri ve lezzetli tadıyla biliniyor. Demir, magnezyum, fosfor ve potasyum gibi minerallerin yanı sıra B vitaminleri içeren siyah mercimek, bitkisel protein kaynağı olarak da oldukça besleyici özelliklere sahip.

#5
Foto - 2026'nın süper gıdası seçildi: Vücudu koruyor, ömrü uzatıyor!

Kan kolesterol seviyesinin düzenlenmesine yardımcı olan bu bakliyat, kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir ve kalp sağlığını destekler.

#6
Foto - 2026'nın süper gıdası seçildi: Vücudu koruyor, ömrü uzatıyor!

İçerisinde bolca fosfor bulunan siyah mercimek, kemik ve diş sağlığının korunmasına da katkı sağlar.

#7
Foto - 2026'nın süper gıdası seçildi: Vücudu koruyor, ömrü uzatıyor!

Journal of Agricultural and Food Chemistry’de yayımlanan güncel çalışmalar, sıradan bir bakliyat gibi görünen siyah mercimeğin koyu rengini veren antosiyanin miktarının yaban mersiniyle yarıştığını ortaya koydu. Söz konusu madde, vücuttaki kronik enflamasyonu yani iltihabı baskılayan en güçlü antioksidanlardan biri.

#8
Foto - 2026'nın süper gıdası seçildi: Vücudu koruyor, ömrü uzatıyor!

Öte yandan uluslararası haftalık genel tıp dergisi Lancet Public Health'nin 2025 sonu verileri ise, yüksek lif oranı ve düşük glisemik indeks kombinasyonuyla ön plana çıkan bu eşsiz besinin tip 2 diyabet riskini yönetmede en etkili karbonhidrat kaynağı olduğunu açıkladı./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fenerbahçeli futbolcu oto yıkamacılığı yapıyor!
Spor

Fenerbahçeli futbolcu oto yıkamacılığı yapıyor!

"İlginç futbol hikayeleri" serimizin bugünkü konuğu Fenerbahçe'nin eski yıldızı Faruk Yiğit. Futboldan kazandığı paraları tüketen Faruk'un i..
Semt Lokantası CHP’lileri ve fondaşlarını kudurttu: CHP yapınca asrın hizmeti, Ak Parti yapınca...!
Gündem

Semt Lokantası CHP’lileri ve fondaşlarını kudurttu: CHP yapınca asrın hizmeti, Ak Parti yapınca...!

İBB’nin açtığı Kent Lokantalarını ‘asrın hizmeti’ olarak yere göğe sığdıramayan CHP’liler ve fonlu medyası, Ak Partili belediyenin açtığı Se..
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten flaş sözler
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten flaş sözler

Adalet Bakanı Akın Gürlek A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Gürlek, CHP'nin kürsü işgali sırasında neler yaşandığını anl..
Türkiye'den skandal rapora sert tepki: Reddediyoruz
Gündem

Türkiye'den skandal rapora sert tepki: Reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun skandal raporuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Ülkemizi hedef alan asılsız iddia..
Düzenleme TBMM’ye sunuldu! Memurlara çifte ikramiye önerisi
Ekonomi

Düzenleme TBMM’ye sunuldu! Memurlara çifte ikramiye önerisi

TBMM'ye memurları ilgilendiren bir yasa teklifi sunuldu. Teklifle memurlara yılda en az iki kez asgari ücret tutarında ikramiye verilmesi ön..
Yunan basını, Miçotakis’in ziyaretini böyle verdi: Erdoğan aşağıladı, durdu!
Gündem

Yunan basını, Miçotakis’in ziyaretini böyle verdi: Erdoğan aşağıladı, durdu!

Yunan basını, Miçotakis’in Erdoğan’la yaptığı görüşmeyi manşete taşırken, aşağılandıklarını yazdı. Pentapostagma, “Fidan’ın eleştirdiği Dend..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23