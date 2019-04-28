Ali Koç'un 'vizyon'u tarihe geçti! Fenerbahçe 1991'den bu yana... Fenerbahçe, 1990/91 sezonundan bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunu derbi galibiyeti alamadan tamamladı

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı 6 maçta 5 beraberlik alıp 1 kez de mağlup oldu. Fenerbahçe'nin bu sezon aldığı derbi sonuçları şu şekilde: Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş

Galatasaray 2-2 Fenerbahçe

Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe

Beşiktaş 3-3 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

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