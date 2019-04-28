Ali Koç'un 'vizyon'u tarihe geçti! Fenerbahçe 1991'den bu yana...
Fenerbahçe, 1990/91 sezonundan bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunu derbi galibiyeti alamadan tamamladı28 Nisan 2019 Pazar 00:57
Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı 6 maçta 5 beraberlik alıp 1 kez de mağlup oldu.
Fenerbahçe'nin bu sezon aldığı derbi sonuçları şu şekilde:
Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş
Galatasaray 2-2 Fenerbahçe
Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe
Beşiktaş 3-3 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-1 Galatasaray
Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor
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