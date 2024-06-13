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Spor Ali Koç'un uykularını fena kaçıracak! Ünlü futbol kulübü tarafından satışa çıktı: Herkes satın almak istiyor...
Spor

Ali Koç'un uykularını fena kaçıracak! Ünlü futbol kulübü tarafından satışa çıktı: Herkes satın almak istiyor...

Yeniakit Publisher
2024-06-13 21:16:00 -
Ali Koç'un uykularını fena kaçıracak! Ünlü futbol kulübü tarafından satışa çıktı: Herkes satın almak istiyor...

Galatasaray Kulübü; GS Store'dan satışa çıkardığı ürünle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gönderme yaptı.

Süper Lig'i 102 puanla zirvede tamamlayan Galatasaray 99 puanlı Fenerbahçe'nin önünde şampiyonluk ipini göğüslemişti. Tarihindeki 24. şampiyonluğuna ulaşan Sarı-Kırmızılı kulüp, özel bir ürünü piyasaya sürdü.

GS Store'da, Galatasaray Icardi Pijama adıyla üzerinde "Her Gece Uyurken Kupaları Düşün" mesajlı bir pijama takımı 899,99 TL'den satışa çıkarıldı.

Süper Lig'i 102 puanla zirvede tamamlayan Galatasaray 99 puanlı Fenerbahçe'nin önünde şampiyonluk ipini göğüslemişti. Tarihindeki 24. şampiyonluğuna ulaşan Sarı-Kırmızılı kulüp, özel bir ürünü piyasaya sürdü.

GS Store'da, Galatasaray Icardi Pijama adıyla üzerinde "Her Gece Uyurken Kupaları Düşün" mesajlı bir pijama takımı 899,99 TL'den satışa çıkarıldı.

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ÖNE ÇIKAN VİDEO

Galatasaraylı taraftarın çok beğendiği bu ürün Ali Koç'a gönderme olarak yorumlandı. Başkan Ali Koç, 2 Nisan'da Ülker Stadı'nda düzenlenen olağanüstü genel kurul toplantısında Erden Timur için "Her gece yatarken bizi düşün" ifadesini kullanmıştı.

Bu sözlerin ardından Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Florya'daki şampiyonluk kutlamalarına sırtında Ali Koç yazılı olan formayla katılmıştı. Arjantinli yıldız daha sonra sosyal medya hesabından "iyi geceler" hareketi yaptığı ve üzerinde Ali Koç formasının olduğu bir fotoğrafını paylaşıp şunları yazmıştı: "Ali Koç: "Her gece yatarken bizi düşün" Dün gece seni düşünüyordum. Süper Lig ve Süper Kupa ile kupaları biraz geçmiştim."

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