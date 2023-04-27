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Spor Ali Koç'un TFF ziyaretinin perde arkası açıklandı
Spor

Ali Koç'un TFF ziyaretinin perde arkası açıklandı

Yeniakit Publisher
2023-04-27 19:18:00 -
Ali Koç'un TFF ziyaretinin perde arkası açıklandı

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un TFF'ye gerçekleştirdiği ziyaretin nedeni belli oldu.

Fenerbahçe Kulübü, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret için yaklaşık 2 hafta önce görüşme talebinde bulundu. Ancak hem TFF cephesi hem de Fenerbahçe tarafının bir türlü uygun olmaması sebebiyle görüşme çarşamba günü gerçekleşti.

İki başkan bir araya geldi

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Görüşmede Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Ketenci ile Özgür Özaktaç yer aldı. Federasyon cephesinde ise görüşmeye TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetici Müslüm Özmen katıldı.

5 maçı işaret etti

Kalabalık bir ortamda gerçekleşen toplantıda Ali Koç, özellikle Fenerbahçe'nin 5 maçına işaret ederek, ciddi hakem hatalarının gerçekleştiğini ve bu hatalarda art niyet olduğunu dile getirdi.

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