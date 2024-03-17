Ali Koç’un koltuğuna göz kırpıyor! Sadettin Saran’dan köklü kulübe haciz
Fenerbahçe başkanlığına oynayan Sadettin Saran, alt liglerde mücadele yürüttüğü halde seyirci rekorları kıran Türkiye’nin köklü kulüplerinden Kocaelispor’a haciz gönderdi.
Kocaelispor yönetimi, çok kritik bir haftayı geride bıraktı. Geçen hafta son dakikaya kadar Sadettin Saran’dan gelen haciz ile uğraşan yönetimin sorunu çözdüğü belirtildi.
kocaeligazetesi.com.tr'den Hakan Yağcıoğlu'nun haberine göre, Körfez’de büyüyen Sadettin Saran’ın haciz işlemi uygulaması tepki gördü.
Yönetim bu konuda resmi bir açıklama yapmadı ancak sıkıntı kulüp çevrelerinden kamuoyuna sızdı.
Sefa Sirmen ve Hikmet Erenkaya döneminden kalan bu borçla boğuşan yönetim, "hesabı kapattı."