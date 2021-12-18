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Spor

Ali Koç'un koltuğuna bomba aday! Kötü sonuçlara isyan ederek duyurdu

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Sadettin Saran, sarı lacivertlilerdeki kötü gidişatın ardından kulüp başkanlığına aday olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 11:37:00 -
Ali Koç'un koltuğuna bomba aday! Kötü sonuçlara isyan ederek duyurdu

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Sadettin Saran, sarı-lacivertlilerin bir sonraki olağan kongresinde başkanlığa aday olacağını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü’nün eski yöneticisi Sadettin Saran, şunları söyledi:

"Fenerbahçe başkanlığı hayalim. Olağanüstü genel kurullara karşıyım. Onu fırsatçılık olarak görüyorum, bu gerçek Fenerbahçelilik değil.

Ortalarda işler kötü gittiğinde bir demecim olmayacak ama şunu sizlerle paylaşayım, bir sonraki olağan kongrede aday olacağım. Her şey değişir, Fenerbahçe şampiyonluğa giderse aday olmam. Ancak bu şartlar böyle devam ederse olacağım" 

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