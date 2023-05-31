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Spor Ali Koç'un Fenerbahçe karnesi akıllara geldi
Spor

Ali Koç'un Fenerbahçe karnesi akıllara geldi

Yeniakit Publisher
2023-05-31 02:20:00 -
Ali Koç'un Fenerbahçe karnesi akıllara geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçen sezon ikinci olan takıma bu sezon 42 milyon euro harcasa da yine sonucu değiştiremedi. Koç 5 yıldır şampiyonluk göremedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçen sezon ikinci olan takıma bu sezon 42 milyon euro harcasa da yine sonucu değiştiremedi. Koç 5 yıldır şampiyonluk göremedi.2022-2023 sezonunda Galatasaray Süper Lig’i şampiyon olarak tamamladı. Kazanılan bu zaferle sarı-kırmızılar ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki şampiyonluk sayısı farkını 4’e çıkardı.

Son olarak 2013-2014 sezonununda Ersun Yanal’la Süper Lig’de zafer ulaşan Fenerbahçe’nin Ali Koç yönetiminde sezon boyunca yaptığı transfer harcamaları ise dikkatlerden kaçmadı.

42 milyon euro harcandı, şampiyonluk yine olmadı

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunun transfer dönemini oldukça hareketli geçirdi.

Sarı-lacivertliler, bu transfer döneminde teknik adam değişikliğinin yanı sıra kadrosuna 15 futbolcu dahil etti.

Fenerbahçe'de geçen sezon İsmail Kartal ile yaşanan başarılı dönemin ardından transfer dönemindeki en önemli hamle, teknik direktör konusunda yaşandı.
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Sarı-lacivertli yönetim, Kartal'ın başarılı performansına karşın dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.

15 yeni futbolcu geldi

Başkan Ali Koç'un 4-5 isimle transferi kapatma açıklamasına karşın, Jesus'un isteğiyle sarı-lacivertliler transferde gözünü kararttı.

Özellikle hücum bölgesini önemli isimlerle takviye eden Fenerbahçe, geleceğe yönelik yatırımlarını da ihmal etmedi.

Fenerbahçe, hücum hattına Joao Pedro, Michy Batshuayi, Joshua King, Emre Mor, Emre Demir ve Bruma'yı transfer ederken, savunmasını Luan Peres, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde ile güçlendirmeye çalıştı.

Orta alana Lincoln Henrique ve Willian Arao ikilisini katan sarı-lacivertliler, kaledeki eksikliği ise İrfan Can Eğribayat ile doldurdu.

Fenerbahçe, geleceğe yatırım için ise 19 yaşındaki Tiago Çukur'u kadrosuna katarak kiraya verdi.

Fenerbahçe'nin, transfer dönemlerinde kasasından yaklaşık 42 milyon euro çıktı. Sarı-lacivertliler ayrıca, geçen sezon satın alma opsiyonuyla kiraladığı Diego Rossi'yi de 5,5 milyon euroluk bir bedelle transfer etti.

Ali Koç yine kupa kazanamadı

Bunca transfere rağmen geçen seneki pozisyonunda bir değişiklik olmayan Fenerbahçe'de sinirler de gerilmeye başladı. Sık sık stadyumdan 'Yönetim istifa' seslerinin yükselmesi dikkat çekerken Başkan Ali Koç ise 5 senedir oturduğu koltukta henüz kupa kaldırma sevinci yaşayamadı.

Sarı-lacivertliler gözünü haziran ayında oynanacak olan Türkiye Kupası finaline dikti.

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