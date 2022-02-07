Ali Koç’un başına gelen, neden İmamoğlu’nun başına gelmiyor?

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki benzerliğe dikkat çekip iktidarı uyardı. İşte Ahmet Hakan'ın o dikkat çekici yazısının ilgili bölümü:

"Ali Koç’un başarısızlığının taraftar tarafından en net biçimde dillendirildiği bir döneme girmiş bulunmaktayız.

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Bu dillendirmenin gerçekleşmesinde birçok parametrenin yanı sıra...

Ali Koç’a yönelik lüzumsuz ve abartılı muhalefetin bir tarafa bırakılmasının da payı olduğu muhakkak.

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Ali Koç olayından yola çıkarak...

Ekrem İmamoğlu’nun durumuna bir bakalım:

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Seçildiği günden beri Ekrem İmamoğlu’na yönelik öyle lüzumsuz ve abartılı bir muhalefet yapılıyor ki...

Konu bir türlü...

“İmamoğlu İstanbul için ne yaptı?” noktasına gelmiyor, gelemiyor.

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Orantısız abanma sona erse...

İstanbul ahalisi, “İmamoğlu başarılı mı, başarısız mı?” sorusuna yönelecek ve objektif bir yanıt geliştirebilecek.

Ama maalesef iktidar mekanizması İstanbul ahalisine bu şansı tanımıyor.

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Abartılı Ali Koç eleştirileri, Ali Koç’a yaramıştı.

Bırakılınca... Ali Koç ile taraftar karşı karşıya gelmiş oldu.

Ekrem İmamoğlu’nun durumunda ise son durum şu:

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Abartılı İmamoğlu eleştirileri ve yaklaşımları sürdürüldüğü için...

Ali Koç’un başına gelen İmamoğlu’nun başına gelmiyor."