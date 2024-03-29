Ali Koç'un artistliği buraya kadar... Fenerbahçe'ye borsa engeli!

Fenerbahçe'nin 2 Nisan'daki genel kurulu yaklaştıkça ligden çekilme tartışmaları da alevleniyor. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör Fenerbahçe'nin çekilmesi durumunda ortaya çıkacak mali yükü kaleme alırken Murat Özbostan ise 1907 Fenerbahçe Derneği'ndeki 'çekilme toplantılarını' yazısına konu etti.

Fenerbahçe, 17 Mart'ta oynanan maçta Trabzonspor'u deplasmanda yenmesi sonrası orta sahada sevinirken Trabzonspor taraftarları tarafından saldırıya uğradı. Yaşanan skandal anları sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği'nden istifa ederek 2 Nisan tarihinde olağanüstü genel kurul çağrısında bulunarak ligden çekilme kararını oylayacaklarını açıkladı. Gemileri yakma noktasına gelen Fenerbahçe'nin ligden çekilme tartışmasına dair ise Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör bugün "5 Milyarlık faturayı Koç mu ödeyecek" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Güngör yazısına "Hani derler ya…Bir deli kuyuya taş atar, kırk akıllı çıkaramaz diye…" ifadeleriyle başlarken çekilmenin mali açıdan Fenerbahçe için ne kadar ağır bir yük oluşturacağına değindi. Güngör, "Hepsini topla, futbolcuların ücretlerini ekle, neredeyse 5 milyar lirayı aşıyor. Bu faturayı kim ödeyecek! Bu koşullar altında 2 Nisan'daki genel kuruldan sizce karar çıkar mı? Karar çıksa bile yönetim bunu göze alamaz. Anlayacağınız, Koç'un hamlesi blöf olarak tarihe geçer" dedi.

Yazının ilgili kısmı şöyle:

"Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç koskoca kulübü ligden çekeceğini söylediğinden beri kendi kendime düşünüyorum.

Yahu hadi başkanınız fevri! Kulübün yönetiminde bir tane bileaklıselim adam yok mu?

Malumunuz, Fenerbahçe Kulübü borsaya açık… 2004'te Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin yüzde 15'i halka arz edildi. Sonra da yapılan hisse satışlarıyla halka açıklık oranı yüzde 32.93'e çıktı. 32 milyon 596 bin 172 adet hisse Borsa İstanbul'da binlerce yatırımcının elinde…

Bu yatırımcılar neyin hissesini satın almıştı? Birinci ligde top koşturan, naklen yayın geliri olan, uluslararası kupalarda iddialı bir takıma borsada ortak olmadılar mı?

Eee…

Sen kafana göre 'Ligden çekiyorum' dersen, bu yatırımcı neolacak?

Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) göre çağrı zorunlu…

Fakat işin komik tarafı, ne Ali Koç'un ne yöneticilerin bundan haberi yok.

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Duyduğum kadarıyla, SPK'nın söylemesiyle olaya uyanıyorlar. Peki çağrı gelirse ne olacak?

Yapılan düzenleme değişikliği ile 5 ayrı fiyat dikkate alınacak. Kararın kamuya açıklandığı tarihten önceki; 30 gün, 180 gün, bir yıl içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması, hazırlatılacak değerleme raporu ve kararın kamuya açıklandığı tarihten önceki son bir yıl içinde varsa pay bedelinin tespitine yönelik yapılan işlemlere esas pay değeri karşılaştırılarak en yüksek bedel pay alım teklifi fiyatı ya da ortaklıktan çıkarma hakkı bedeli olarak belirleniyor. Fenerbahçe hisselerinin borsada son 30 günlük ortalaması 94.47, 180 günlük ortalaması 114.47, son 1 yıllık ortalaması ise 92.04 TL oldu. Bu ortalamalara göre çağrı fiyatının en az 100 lira olması bekleniyor. Bu durumda kulübe çıkacak fatura yaklaşık 3.3 milyar TL olacak.

Ligden şu an çekilirse önümüzdeki yıl önemli bir başka gelirden daha olacak. Şampiyonlar Ligi'ne kalıp gruplardan çıkılabildiği varsayımına göre yaklaşık 45 milyon euro (1.6 milyar TL) gelirden olunacak. 300 milyon liraya yakın naklen yayın geliri de olmayacak.

Hepsini topla, futbolcuların ücretlerini ekle, neredeyse 5 milyar lirayı aşıyor.

Bu faturayı kim ödeyecek!

Bu koşullar altında 2 Nisan'daki genel kuruldan sizce karar çıkar mı?

Karar çıksa bile yönetim bunu göze alamaz. Anlayacağınız, Koç'un hamlesi blöf olarak tarihe geçer"

1907 DERNEĞİ: BEDELİNİ AĞIR ÖDERİZ

Öte yandan konuya ilişkin bir başka Sabah Gazetesi yazarı Murat Özbostan da "1907 derneği rahatsız: Bedelini ağır öderiz" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Özbostan 1907 Fenerbahçe Derneği'nin 2 gün boyunca 100'er üyeyle yaptığı toplantılardan "Ligden çekilmek intihar olur" görüşünün ağır bastığını belirtti. Özbostan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Koç'un 2 Nisan'daki olağanüstü kongre öncesi camiadaki nabız yoklamaları sürerken, şu anki yönetimin yüzde 65'ini oluşturan 1907 Fenerbahçeliler Derneği de durum değerlendirmesi yaptı. 100'er üyenin katılımıyla 2 gün boyunca yapılan toplantılarda ağırlıklı olarak ortaya konan görüşler dikkat çekiciydi. "Ligden çekilmek intihar olur" görüşü aslında bu toplantıyı özetleyen en kilit cümle... Genel olarak 100 üye diyor ki, "Biz Ali Koç'a ligden çekilme yetkisini verelim ama kullanmamasını isteyelim. Böylece yönetime olan desteği de göstermiş oluruz..." Ayrıca şu tespitler yapılmış:

-Uğrayacağımız maddi kayıpları ve marka değer düşüşünü iyi hesaplayalım. Bu detay çok kritik...

-Galatasaray'a tepki gösterelim derken onların ekmeğine yağ sürmeyelim.

Toplantıya katılan önemli isimlerden biri Turgut Yılmaz (Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın kardeşi) önemli bir çıkış yapmış. Turgut Yılmaz'ın "SPK mevzuatına oldukça hakimim, şu anda kulübün yüzde 30'u halka açık durumda. Hisse sahipleri dava açarlarsa, kulübün ödemek durumunda kalacağı tazminatın altından kimse kalkamaz" şeklinde konuşması büyük destek görmüş.

Ligden çekilme fikrine genel olarak soğuk bakıldığı toplantıda, Ali Koç'u temsil eden üyeler ise, "Başkan bu yetkiyi alamazsa, istifa edecek" demişler… Bu iş nereye varacak bakalım. Fakat sokaktaki insan da dahil Fenerbahçe'nin yüzde 60'ı bu işe destek vermiyor şu anda... Başkanın "İstifa ederim, bırakırım" resti gerçekse bu kongre üyelerine karşı hoş olmaz.. Sonuçta karar ne çıkarsa çıksın herkes saygı duymalı. Ayrıca sayın başkan medya ilebuluşmasında her adımı attıklarını SPK, sponsorluklar, tazminatlar, işin ekonomik yapısıyla ilgili görüşmeleryaptıklarını da anlattı.. 2 Nisan'da yetki almadan bunları konuşmak hamle yapmak doğru mu? Karar sizin..."