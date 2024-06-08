Ali Koç'u eleştiren kadına iğrenç sözler! Kıyafetine güvendik ama bu kadar..
Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısında söz alan bir kadın üyenin yaptığı konuşma sonrası Ali Koç yanlısı Vefa Küçük skandal bir açıklamada bulundu.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu'nda yapıldı. Söz alan bir kadın üyeye yapılan saygısızlık yenilir yutulur cinsten değildi.
Ali Koç yanlısı Vefa Küçük, Koç'u eleştiren kadın üyeye, "En son konuşan bayan arkadaşımız güzel konuştu fikrini söyledi. Kimi desteklediğini söyleyip güzel konuştu. Ama buraya geldi. Yalvardı yakardı söz istedi renk olsun kıyafetine inanarak yaptık ama bu kadar.. hadi buyur." diyerek büyük bir skandala imza attı.
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