Ali Koç'tan taraftarlara kötü haber!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolda yeni sezonda küçülmeye gideceklerini belirtirken, amatör branşlarla ilgili bir küçülme hareketinin olmayacağını ifade etti.

Fenerbahçe Beko'nun sezonluk bütçesinin 30 milyon euro olduğunu ve bunun Avrupa'da zirveye oynayan takımlar düzeyinde bulunduğunu belirten Ali Koç, "Basketbolda kesinlikle küçülme yönünde bir kararımız ve stratejimiz olmayacak" dedi.

THY Euroleague'in normal sezonunu lider olarak tamamlayan Fenerbahçe'nin, bu yarıştan elde ettiği gelirin sadece 1 milyon euro düzeyinde olduğunu belirten Koç, "Ancak bunun manevi hazzı, prestiji parayla ölçülemez. Müthiş bir şey" diye konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hedeflerinin futbolda da 4 sezonda en az 2-3 sezon Şampiyonlar Ligi'ne kalmak olduğunu vurguladı.

Ersun Yanal ile devam

Fenerbahçe'nin yeni sezonda Ersun Yanal'ın teknik direktörlüğüyle yola devam edip etmeyeceği bir başka soru işaretiydi. Başkan Ali Koç bu konuda tavırlarının net olduğunu, Ersun Yanal'la yeni sezon planları yaptıklarını söyledi. Koç, "Ersun Hoca'yla uyumlu bir çalışma ortamımız var. Gelecek sezon başarılı olmak için plan ve programımızı uygulamaya koyacağız" dedi.