Ali Koç'tan şaşırtan açıklama: Ben hiçbir zaman şampiyonluk vaad etmedim

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe TV'de gazetecilerle bir araya geldi. Ali Koç, şampiyonlukla ilgili dikkat çeken ifadelerde bulundu.

Ali Koç şu ifadelerde bulundu:

"Ben hiçbir zaman şampiyonluk vaad etmedim. Ben her zaman inşallah derim. Bir arkadaş 'TFF'de güçlü değilsiniz, MHK ve kurulları etkilemeden, masaya yumruğu vuramıyorsunuz. Böyle şampiyon olamazsınız.' dedi. Sivas'ı yensek şampiyonduk. Ancak Fenerbahçe olacak. Fenerbahçe adil yöntemlerle şampiyonluk kazanılabileceğini gösterecek. Ben tek bir vaadimi tutamadım. Altyapıya örnek ve dünya çapında bir tesis yapmaktı. 7 milyon euro bütçemiz var. Başvurular var. Arazi var. Ben o tesisi yapacağım burada. İnanılmaz sıkıştık Dereağzı'nda. Samandıra'da ek inşaat ile 12 oda çıkarmaya çalışıyoruz. Bahsettiğim arazi Samandıra'ya yakın. Parası da hazır. Yetkililere söylüyorum, paramız da planlarımız da var. Türk futboluna örnek tesis olacak. Düğmeye bassak 1 sene sürer. Sayın Aziz Yıldırım bu stadyumu yaptıktan sonra stadyumlar modernleşti. Neredeyse tamamı devlet eliyle. Fitili ateşleyen Fenerbahçe'dir. Kendi alın teriyle yaptı Fenerbahçe. Bu tesisler de fitili ateşleyecek. Benim en büyük hayalim bu."