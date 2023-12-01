Ali Koç'tan Samandıra'ya çıkartma!

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Dün Nordsjaelland ile oynanan maçta ilk 11’de görev alan oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı. Öte yandan Fred antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.



Ali Koç: "Yeniden bir galibiyet serisi yakalayan takım kimliğine bürüneceğiz"

Öte yandan Başkan Ali Koç ile Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci, antrenman öncesinde takımla bir toplantı yaptı. Dün akşam alınan mağlubiyetin kabul edilemez olduğunu ifade eden Başkan Koç, takımın böyle bir maçın ardından büyük bir reaksiyon göstermesini beklediğini oyunculara iletti. Takım olarak birlikte kaybedilip, birlikte kazanıldığının altını çizen Koç, takımda yüksek kariyerli ve tecrübeli oyuncuların bulunduğunu, onların önderliğinde yeniden bir galibiyet serisi yakalayan takım kimliğine bürüneceklerine inandığını söyledi. Sarı-lacivertliler, Sivasspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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