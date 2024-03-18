Ali Koç’tan koltuk şantajı! Trabzonspor maçını bahane ederek bu açıklamayı da yaptı… İlk kez söyledi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçında yaşanan olayların ardından basın toplantısı düzenledi. Koç, ligden çekilme ve başkanlık seçimiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor’u 3-2 yendikleri maçtan sonra, sarı lacivertli futbolculara düzenlenen saldırıyla ilgili gündem sarsan açıklamalar yaptı.

Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığından istifa ettiğini duyuran Başkan Koç, ligden çekilmeleri halinde başkanlığı bırakmayacağını ifade ederken, Trabzon’daki saldırıya birilerinin göz yumduğunu söyledi.

Koç yaptığı açıklamada, “Bugün çok uzun tutmayacağım. Birkaç konuda bilgi vermek istiyorum. Biz bugün sabahtan beri yönetim kurulu olarak konuştuk. Artık bu iş çığrından çıkmıştır. Fenerbahçe’nin bu ülkede gördüğü muamele, tahammül edeceğimiz bir muamele değildir. 3 Temmuz’da yaşananları biliyorsunuz. Maddi, manevi mağdur edildi. Herkesin önündeydik, ondan sonraki 13-14 senelik süreçte nereye geldiğimiz herkesin malumudur. Futbol üzerinden topluma operasyon mu yapılıyor? Dün yapılanlar organizeydi. Önce ana sorumluya gelmek istiyorum; Türkiye Futbol Federasyonu. Maç başladı, aşama aşama olaylar büyüdü. Hakem hiçbir yapmadı. Hiçbir yaptırım uygulamaması tribünleri cesaretlendirdi. Tribünler de netice almaya başladılar. Biz artık kendi bağımızı kendimiz keseceğiz.

Gerekiyorsa da bir alt lige ineceğiz. Bu kararı aldığımızda alt lige düşmek söz konusu. Her gün ölmektense bir gün öleceğiz. Bir sene oynarız çıkarız, herkes aklını başına alır. Yeter. Gerçek anlamda yeter. O yeterlerden değil söylediğimiz. İstenen Fenerbahçe’nin kazanmaması. Hatta sahalarda yer almaması. Bu mu istediğiniz. Biz genel kurulda üyelerimizle beraber karar vereceğiz. Bu iş böyle gitmeyecek. Şöyle düşünenler olabilir, ‘3 ay sonra bırakıyorsun, finansal zarar vesaire’ biz bu kararı alırsak bırakmıyorum. Bir alt ligde kulübün başkanı olarak Süper Lig’e çıkarır o zaman bırakırız” diye konuştu.

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