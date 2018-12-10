Ali Koç'tan Kılıçdaroğlu'na: 30 milyon taraftarın 25 milyonunu kaçırıp...

Karikatürist Yalçın Turgut, Akhisar deplasmanında 3-0 mağlup olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u eleştirdi. Turgut, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetimi ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yönetim şeklinin aynı olduğuna vurgu yaptı.

'5 Milyon olsun benimle aynı kafada olsun'

Turgut, Kılıçdaroğlu ile Koç'un fotoğrafını yayınlayarak görüşmelerine mizahi bir bakış yaptı. İkilinin görüşmesinde Koç'un Kılıçdaroğlu'na, 'Sayın Genel Başkanım, zât-ı âlinizin 'Küçük olsun benim olsun' düsturunuza uygun olarak ben de, otuz milyon olduğunu söyleyip durduğum Fenerbahçe taraftarlarının, yirmibeş milyonunu kaçırıp, '5 milyon olsun, benimle aynı kafada olsun' projemi uygulama koydum. Sonunda, Cadde'den Anıtkabir'e otobüs ve trenle taşıyabileceğim kadar Fenerbahçe taraftarı bırakmak hedefimdir' dediğini belirtti.

