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Ali Koç'tan Jailson açıklaması: Cezası verilecek

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı karttan sonra 8 maç ceza alan Jailson'a ceza vereceklerini açıkladı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 21:53
Ali Koç'tan Jailson açıklaması: Cezası verilecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jailson'a ağır bir ceza vereceklerini söyledi.

Ali Koç, "Derbi maçından beri bir kişiyi federasyondan yönetim kurulu üyesi olsun, çalışanı olsun, aramadık. Derbi sonrası konuşmadık, 1 gün bekledik ve hakkımızı savunmak için video görüntüleri ile açıklama yaptık. Alanya maçından sonra soru geldiği için başkan yardımcımız gelen soruya bir açıklama yaptı." dedi.

"Tahkim'den sonra cezayı vereceğiz"

Koç, "Bizim tutumumuzda saygıda kusur etmemeye çalıştık. Hatası çok olan konuşur ve çok konuşan da çok hata yapar. Bir yaptığımız tek açıklamada gol atan oyuncumuzu en iyi şekilde cezalandıracağımızı söyledik ve Tahkim'den çıkacak cezadan sonra da cezayı vereceğiz. Savunmamız bittikten sonra cezalarımızı görebilirsiniz. Beklenti var. Şiddete, kavgaya alışılmış." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 21:53
  1. Galatasaray
  2. Fenerbahçe
  3. Alanya
  4. Ali Koç
  5. Jailson

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