Ali Koç'tan flaş sözler: 7 yaşımdan beri böylesini ilk defa görüyorum

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenildiği maçla ilgili, "7 yaşından beri maçlara gidiyorum, 45 yıldır. Alanyaspor maçının ikinci yarısındaki futbolu ilk defa görüyorum. Samandıra'ya arkadaşlarla dertleşmeye, onlara inandığımız söylemeye gittik." dedi.

Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübünün organizasyonuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen "23 Nisan Şenliği"ne başkan Ali Koç da katıldı.

"7 yaşından beri maçlara gidiyorum..."

Basın mensuplarına gündemle ilgili açıklamalarda bulunan Ali Koç, kötü bir sezon geçirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Hatta en mahcup olduğum kişiler bu çocuklar. Sağ olsunlar onlar da veliler de camia da bize olan inançlarını kaybetmediler. Bize olağanüstü kredi veriyorlar. Onların arzularını, beklentilerini önümüzdeki sezon yerine getireceğiz. Sezon zaten kötü gidiyor. Samandıra'ya gitmem de olağanüstü değil. İyi günlerde de gidiyoruz. Bu sefer özellikle gitmek istedim. Yenildiğimiz için gitmedim. Bu sezon ilk defa yenilmiyoruz ama Fenerbahçe'ye yakışmayacak şekilde yenildik. 7 yaşından beri maçlara gidiyorum, 45 yıldır. Alanyaspor maçının ikinci yarısındaki futbolu ilk defa görüyorum. Samandıra'ya arkadaşlarla dertleşmeye, onlara inandığımızı söylemeye gittik."

Futbolcuların camiaya borcunun olduğunu vurgulayan Ali Koç, "Kalan 5 maçta en iyisini yapmalarını, ellerinden geleni vermelerini, sezonu en iyi şekilde kapatmalarını söyledik. Bu şekilde giderse tarihe kötü anlamda gireceklerini, bundan kurtulmak için şansları olduğunu ifade ettim. Ceza veya kızma değil kesinlikle, güven ve destek vermeye gittim." ifadelerini kullandı.

Ali Koç, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Ersun Yanal'la yaptığı konuşmaya da kısaca değinerek, şunları kaydetti:

"Hocamızla da dertleştik. Gazetelerde yazıldığı gibi 'ültimatom' vermek yok. Benim tarzım da değil. Her şeyin yeri zamanı var. O zamanlar gelince görüşürüz. Hepimizin amacı kalan 5 haftayı en iyi şekilde bitirmek."